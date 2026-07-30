Özgür Özel'in yorumuna yağmur gibi yağdı! YENİ Parti için çağrısına vatandaştan jet yanıt

YENİ Parti'nin kuruluşunun ardından başlatılan bağış kampanyası, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Genel Başkan Özgür Özel'in sosyal medya hesabından yaptığı çağrının ardından çok sayıda destekçi, partinin resmi hesaplarına bağışta bulundu. Vatandaşlar bağış dekontlarını tek tek paylaştı.

Özgür Özel, yayımladığı videoda üyelik işlemlerinin resmi süreçlerin tamamlanmasının ardından başlayacağını, bu süreçte partiye destek vermek isteyen vatandaşlar için bağış hesaplarının erişime açıldığını duyurdu.

Özel, açıklamasında, "Yürüyüşümüzün dayanışma kısmındayız. Yeni partiyi millet kurdu, millet büyütecek ve yeni partiyi millet iktidara taşıyacak" ifadelerini kullanırken, bağış yapanlardan açıklama bölümüne isim ve cep telefonu bilgilerini yazmalarını istedi.

Üyelik kayıtları başladığında bu kişilere öncelik verileceğini belirten Özel, vatandaşları yalnızca partinin resmi internet sitesinde yer alan hesaplara itibar etmeleri konusunda da uyardı.

Bağış kampanyasının başlamasının ardından parti yönetimi de ilk geri dönüşlerden memnun olduklarını açıkladı. YENİ Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri, TBMM'de gazetecilerle bir araya gelirken, Genel Sekreter Yunus Emre kampanyaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bağış miktarına ilişkin rakam paylaşmayan Emre, kampanyaya kısa sürede çok geniş bir katılım sağlandığını belirterek, "Bizi heyecanlandıran, çok yaygın bir destek görmemiz oldu. Çok farklı şehirlerden, herkes kendi bütçesine ve imkanına göre katkı sundu. Birkaç saat içinde bile bu tablo bizi etkiledi. Çok güçlü ve etkili bir başlangıç olduğunu görüyoruz" dedi.

Parti yönetimi, bağış kampanyasının önümüzdeki günlerde de devam edeceğini belirtirken, ilk saatlerde farklı illerden gelen yoğun katılımın teşkilatlarda memnuniyet yarattığı ifade edildi.