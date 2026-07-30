Salah'tan son haber: Beşiktaş işte bunu bekliyordu
Beşiktaş, transferinin rafa kalktığını açıkladığı Salah'tan son haber geldi. Beşiktaş, işte bunu bekliyordu.
Beşiktaş'ta uzun süredir gündemde olan Mohamed Salah transferi her ne kadar rafa kaldırıldığı açıklansa da henüz kapanmış değil.
Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen'ın yaptığı açıklamada açık kapı bırakması dikkat çekti. Özen, 3 gün önce düzenlediği basın toplantısında şunları söylemişti:
"21 Temmuz'dan itibaren görüşmeler yavaşlamaya başladı. Hem bilgi akışı çok yavaşladı hem de görüşmeleri ve finansal tarafı çıkmaza sokacak birtakım istekler gelmeye başladı. Ben kendi adıma Salah gibi saygın bir sporcunun belki bundan haberi olmadığını varsayabilirim. Çünkü sporcular bu konulara çok girmezler. Hem imaj hakları konusu var ki kulübün daha önce hiçbir sporcusuna ve hiçbir çalışanına vermediği boyutta bir finansal istek ortaya çıktı. Kulübün bir politikası var, bu politikanın dışına çıkamaz."
"Beşiktaş, ilkelerle yönetilen bir kulüptür. O sebeple o konuda sayın başkanımız duracağı yeri bence çok doğru tespit etti ve orada kaldı. Onun dışında menajerlik yasal bir iş ve yasal bir komisyon tutarı var. O komisyon tutarının üzerine çıkmak, bir tarafıyla illegal bir şeye de karışmış olmak anlamına gelebilir. Kimilerince böyle değil ama söz konusu Beşiktaş ise Beşiktaş'ın değerleriyse buna yanaşmamak da bence Beşiktaşlılığın gereğidir. Sayın başkan burada bence popülist bir karar vermek yerine gerçekçi bir karar verdi ve masadan şimdilik kalktı."
"Kulübü ekseninden çıkarmamak, değerli bir sporcuya sahip olmaktan çok daha önemlidir. Sonuçta bu bölüm, Muhammed Salah dosyası bizim için şimdilik rafa kalkmış durumdadır."
Önder Özen'in bu basın toplantısını düzenlemekteki amacının Salah ve menajerine mesaj vermek olduğu belirtildi. Bu arada Salah'ın yerine alternatif arayışlarının başladığı, İtalyan futbolcu Federico Chiesa'nın gündemde olduğu haberi yayıldı.
Salah cephesinde de dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Menajerinin Beşiktaş'ın teklifinin detaylarını ilettiği, Avrupa'dan daha iyi bir teklif olmadığını bildirdiği öğrenildi.
Bu arada Türkiye'de Trabzonspor, Kasımpaşa ve Başakşehir formaları giyen Mısırlı futbolcu Trezeguet'in de Salah'a İstanbul'u anlattığı ve Beşiktaş'a gitmesini tavsiye ettiği ileri sürüldü.
Salah'tan Beşiktaş'a gelen son haberse kısa bir süre daha istediği şeklinde oldu. Böylece Salah da teklifi reddetmediğini iletmiş oldu. Beşiktaş'ın da bunu beklediği, görüşmelerin tekrar başlayabileceği iddia edildi.