Salah'tan son haber: Beşiktaş işte bunu bekliyordu

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"Beşiktaş, ilkelerle yönetilen bir kulüptür. O sebeple o konuda sayın başkanımız duracağı yeri bence çok doğru tespit etti ve orada kaldı. Onun dışında menajerlik yasal bir iş ve yasal bir komisyon tutarı var. O komisyon tutarının üzerine çıkmak, bir tarafıyla illegal bir şeye de karışmış olmak anlamına gelebilir. Kimilerince böyle değil ama söz konusu Beşiktaş ise Beşiktaş'ın değerleriyse buna yanaşmamak da bence Beşiktaşlılığın gereğidir. Sayın başkan burada bence popülist bir karar vermek yerine gerçekçi bir karar verdi ve masadan şimdilik kalktı."