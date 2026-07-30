Son Dakika | Etimesgut Belediyesi'ne operasyon: Erdal Beşikçioğlu gözaltında

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Etimesgut Belediyesi'ne yapılan 'rüşvet ve irtikap' operasyonu ile belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı.

55 KİŞİYE GÖZALTI

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Etimesgut Belediyesine yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında, aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nun da bulunduğu 55 kişiye yönelik Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bu sabah eş zamanlı operasyon yapıldı.

Soruşturma kapsamında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil 55 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Polis ekiplerinin belediyede arama yaptığı belirtildi.

Etimesgut Belediye Meclisi'ndeki CHP'li üyelerin tamamına yakını Yeni Parti'ye geçme kararı alarak CHP'den istifa etmişti. “Behzat Ç.” dizisindeki rolüyle geniş kitlelerce tanınan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ise butlan yönetimindeki partisinden istifa etmemeyi tercih etmişti. Beşikçioğlu, istifaların ardından belediye meclisinde kalan sayılı butlan CHP'si üyelerinden olmuştu.

DÜN DE ÜSKÜDAR BELEDİYESİ'NE OPERASYON YAPILMIŞTI

Dün de Üsküdar Belediyesi'ne ikinci dalga operasyon yapılmış, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma ile Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve Başkan Yardımcısı Ceyhun Ünlü dahil 6 kişi gözaltına alınmıştı.

Dedetaş ve Ünlü haricinde gözaltına alınan isimler şu şekilde olmuştu:

Belediye Başkanı Özel Kalemi Alihan Koçoğlu, Mimar Burçin Çevik, Adem Altıntaş, Müteahhit Bülent Orhan Tozkoparan