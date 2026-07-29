Son Dakika | YENİ Parti bağış kampanyasını başlatıyor: Saat belli oldu
Son dakika haberi... Özgür Özel liderliğinde kurulan YENİ Parti bağış kampanyası başlatıyor. Söz konusu kampanyanın bu akşam başlayacağı belirtildi.
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CHP'den 90 milletvekili ile istifa eden Özgür Özel'in kurduğu YENİ Parti, bugün saat 20.00'de bağış kampanyası başlatma kararı aldı.
YENİ PARTİ BAĞIŞ KAMPANYASINI BAŞLATIYOR
Ankara'daki Anadolu Kulübü'nde kurulan ve Özgür Özel'in Genel Başkanı seçildiği YENİ Parti için kaynak oluşturmak için ilk adım bu akşam atılacak.
Edinilen bilgilere göre YENİ Parti bugün (29 Temmuz 2026) saat 20.00'de bağış kampanyası başlatacak.
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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi