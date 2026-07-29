Özgür Özel yol haritasını açıkladı, tarih verdi: Nisan 2027 hedefi

YENİ Parti, TBMM'deki ilk kapalı grup toplantısını gerçekleştirerek Meclis'teki yönetim kadrosunu belirledi. Partinin önümüzdeki döneme ilişkin yol haritası ise Genel Başkan Özgür Özel'in gazeteci Deniz Zeyrek'e yaptığı açıklamalarla netleşti. Özel, Meclis çalışmalarından teşkilatlanmaya, üyelik sürecinden büyük kurultaya kadar atılacak adımları anlattı.

Özel, TBMM'de yaz dönemi boyunca grup toplantılarının salı günleri saat 11.45'te yapılacağını, sonbahar yasama döneminde ise yeniden salı günü 13.30 saatine dönüleceğini belirtti.

GENEL MERKEZ NE ZAMAN HAZIR OLACAK?

Partinin yeni genel merkez binasına ilişkin de bilgi veren Özel, tadilat çalışmalarının sürdüğünü ve yaklaşık iki hafta içinde yeni binaya taşınmayı planladıklarını söyledi. Parti logosunun ise henüz kesinleşmediğini belirten Özel, ilk büyük kurultayda geniş katılımlı bir süreçle belirleneceğini, gerekirse yarışma düzenleneceğini ifade etti.

ÜYE KABULU BAŞLIYOR

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın partiye ilişkin tescil işlemlerini tamamladığını aktaran Özel, çarşamba günü itibarıyla hem üye kabulüne hem de bağış toplamaya başlanacağını açıkladı. Banka hesabının açıldığını ve kamuoyuna duyurulacağını belirten Özel, özellikle CHP'den ayrılan isimlerin üyelik için beklediğini, ilk kez bir siyasi partiye üye olacak çok sayıda kişinin de başvuru yapmasını beklediklerini söyledi.

NİSAN 2027 MESAJI

Teşkilatlanma çalışmalarının da hızla tamamlanacağını dile getiren Özel, kısa sürede 81 ilde örgütlenmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Özel'in açıklamalarında en dikkat çeken başlık ise seçim takvimi oldu. Büyük kurultayın ekim sonu ya da kasım başında yapılmasının planlandığını belirten Özel, kasım ayının ilk haftasında tüm hukuki süreçlerin tamamlanacağını ve böylece partinin 2027 yılının Nisan ayında yapılabilecek olası bir seçime katılma hakkını kazanacağını ifade etti. Özel ayrıca, olası tüm senaryolara karşı seçime girme hakkı bulunan bir partinin de yedek plan kapsamında devralınacağını söyledi.