Son Dakika | ABD ve Suudi Arabistan Irak'a saldırdı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD ve Suudi Arabistan savaş uçaklarının, son 72 saat içinde İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) tarafından yönlendirilen 30'dan fazla insansız hava aracı saldırısına yanıt olarak Irak'ın doğusundaki çok sayıda lojistik ve silah tesisini hedef aldığını duyurdu.

ABD-SUUDİ ORTAK SALDIRISI

CENTCOM'dan yapılan açıklamada, "ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı ve Suudi Arabistan Silahlı Kuvvetleri, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun (IRGC) ABD kuvvetlerine ve Suudi enerji altyapısına saldırması için yönlendirdiği İran bağlantılı teröristlere karşı 28 Temmuz'da Irak'ta hassas vuruşlar gerçekleştirdi" denildi.

SALDIRILARA YANIT İDDİASI

ABD ve Suudi savaş uçakları, önceki 72 saat içinde İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yönlendirilen 30'dan fazla insansız hava aracı saldırısına karşılık olarak Irak'ın doğusundaki çok sayıda lojistik ve silah tesisini hedef aldı. Açıklamada, "ABD kuvvetlerine yönelik haksız saldırılar başarılı olmadı" ifadesine yer verildi.

'600'DEN FAZLA SALDIRI GİRİŞİMİ'

CENTCOM, Şubat ve Nisan ayları arasında Irak'taki İran bağlantılı grupların ABD vatandaşları ve tesislerine karşı 600'den fazla "saldırı girişiminde" bulunduğunu belirtti. Açıklamada, "IRGC ve terörist vekilleri, daha fazla ABD askeri müdahalesinden kaçınmak için bu saldırıları durdurmalıdır" denildi.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN AÇIKLAMA

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ülkenin hava savunma sistemlerinin 27 Temmuz ve 28 Temmuz'da Doğu Bölgesi ile Riyad'daki petrol tesislerini hedef alan çok sayıda insansız hava aracını engellediğini ve imha ettiğini bildirdi. Maliki, söz konusu saldırıların Irak topraklarından ve İran yanlısı milisler tarafından düzenlendiğini belirterek, Suudi Arabistan'ın kendini savunma konusunda asli hakkı bulunduğunu ifade etti.

Maliki, Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesinde güvence altına alınan meşru müdafaa hakkı kapsamında, Suudi Arabistan Silahlı Kuvvetlerinin CENTCOM ile koordinasyon halinde, petrol tesislerine yönelik saldırılarla bağlantılı olduğu belirtilen İran yanlısı milislere ait Irak'taki hedeflere yönelik "belirli ve nokta atışı saldırılar" düzenlediğini açıkladı. Riyad yönetiminin "uygun zaman ve yerde karşılık verme hakkını saklı tuttuğunu" vurgulayan Maliki, Suudi Arabistan'ın tırmanma peşinde olmadığını ancak ülkesine yönelik her türlü saldırıya karşılık vereceğini kaydetti.