Son Dakika | MasterChef birincisi Şef Eren Kaşıkçı evinde ölü bulundu

MasterChef 2021 şampiyonu "Kızıl Sakal" lakabıyla tanınan Şef Eren Kaşıkçı'nın Kilyos'taki evinde ölü bulunduğu öğrenildi.

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

Sabah'ın haberine göre, Kaşıkçı'nın şüpheli ölümü üzerine, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Kilyos'taki evinde yalnız yaşadığı bilinen Kaşıkçı'ya, yakınlarının dünden bu yana ulaşamadığı öğrenildi.

EREN KAŞIKÇI KİMDİR?

Aslen Tokatlı olan, evli ve bir çocuk babası Eren Kaşıkçı, kariyerinin ilk dönemlerinde uzun yıllar İstanbul’daki çeşitli otellerin mutfak ekiplerinde görev aldı. Daha sonra Çanakkale Gökçeada'ya yerleşerek burada bir sörf otelinde başşef olarak çalıştı.

Gastronomi dünyasında adını geniş kitlelere duyurduğu 2021 yılındaki MasterChef Türkiye yarışmasında şampiyonluk elde eden Kaşıkçı, yarışmanın ardından yeniden İstanbul'a döndü.

Başarılı şef, bu süreçte "Kızıl Sakal Sandviç" isimli restoranını işleten ve sektördeki çalışmalarını sürdüren bir isim olarak biliniyor.

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