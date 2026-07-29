Mısır'dan Salah bombası: Beşiktaş iddiası

Beşiktaş'ta uzun süren Mohamed Salah transferi görüşmeleri anlaşmazlıkla sonuçlanmıştı. Siyah beyazlı kulübün futbol direktörü Önder Özen, transferin rafa kaldırıldığını duyurmuştu. Ancak Salah'ın ülkesi Mısır'dan flaş iddia geldi.

Önder Özen, düzenlediği basın toplantısında şu ifadeleri kullanmıştı:

"21 Temmuz'dan itibaren görüşmeler yavaşlamaya başladı. Hem bilgi akışı çok yavaşladı hem de görüşmeleri ve finansal tarafı çıkmaza sokacak birtakım istekler gelmeye başladı. Ben kendi adıma Salah gibi saygın bir sporcunun belki bundan haberi olmadığını varsayabilirim. Çünkü sporcular bu konulara çok girmezler. Hem imaj hakları konusu var ki kulübün daha önce hiçbir sporcusuna ve hiçbir çalışanına vermediği boyutta bir finansal istek ortaya çıktı. Kulübün bir politikası var, bu politikanın dışına çıkamaz. Beşiktaş, ilkelerle yönetilen bir kulüptür. O sebeple o konuda sayın başkanımız duracağı yeri bence çok doğru tespit etti ve orada kaldı. Onun dışında menajerlik yasal bir iş ve yasal bir komisyon tutarı var. O komisyon tutarının üzerine çıkmak, bir tarafıyla illegal bir şeye de karışmış olmak anlamına gelebilir. Kimilerince böyle değil ama söz konusu Beşiktaş ise Beşiktaş'ın değerleriyse buna yanaşmamak da bence Beşiktaşlılığın gereğidir. Sayın başkan burada bence popülist bir karar vermek yerine gerçekçi bir karar verdi ve masadan şimdilik kalktı. Popülist kararlar vermek işin en kolayı, verir ve sahip olursunuz ama neye karşılık olduğu da önemlidir. Yöneticilik, liderlik, görünmeyen yeri görmek yani en popüler olan yeri görmek değil, kör noktalara bakmayı gerektirir. Bence sayın başkan yönetim kurulunun da desteğini alarak kör noktalara da baktı. Kulübün ilkelerini ve prensiplerini ayaklar altına aldırmadan masadan kalkmayı başardı. Beşiktaşlılık değerlerini ben de biraz biliyorum. Bu değerlere sahip çıkmak önemli. Bu değerleri kaybetmemek önemli ve bu değerleri kaybettiğinizde ödeyeceğiniz bedeli bilmek belki hepsinden önemli. Kulübü ekseninden çıkarmamak, değerli bir sporcuya sahip olmaktan çok daha önemlidir. Sonuçta bu bölüm, Muhammed Salah dosyası bizim için şimdilik rafa kalkmış durumdadır."

MISIR'DAN İDDİA: İPTAL OLMADI

Mohamed Salah konusunda ülkesi Mısır'dan ise çarpıcı iddialar geldi. Mısırlı gazeteci Sayed Nabawy, HT Spor'a yaptığı açıklamada transferin iptal olmadığını ileri sürdü. Nabawy, şunları söyledi:

"Beşiktaş'ın Salah'a 40 milyon euroluk değerinde bir sözleşme teklif ettiği ve anlaşmanın bu doğrultuda ilerlediği konuşuldu. Salah'ı Beşiktaş formasıyla göreceğimiz bir beklenti oluştu. Kısa süre sonra Beşiktaş ve Salah'ın menajeri arasında kriz olduğu ortaya çıktı. Türk basınındaki haberlere göre menajerlik komisyonu sözleşme değerinin yüzde 35'ine ulaşıyordu. Her ne kadar Beşiktaş son teklifini sunmuş olsa da şuana kadar Salah veya menajerinden ne onay ne de olumsuz geri dönüş olmadı.

Transfer yüzde 100 iptal olmadı ancak Beşiktaş yönetiminin son açıklaması sonra transfer ihtimalinin düştüğü düşünülüyor. Özellikle menajerinin başka kulüplerle de görüşmeler yaptığını söylemesi bu durumu etkiledi. Salah'ın önceliği Avrupa'da iki yıl daha üst düzey futbol oynamak."