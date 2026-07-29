Galatasaray 2 dakikada 2 transfer birden açıkladı: Formayı giydiler bile!

Galatasaray Kulübü, internet sitesinden 2 dakikada 2 transfer birden açıkladı. Anlaşmalar resmen duyuruldu. Yeni transferlerin formalı fotoğrafları da paylaşıldı.

İlk açıklama saat 14.58'de yapıldı ve Özgür Benzer'in transfer edildiği bildirildi. Açıklama şöyle:

"Galatasaray Erkek Voleybol Takımımız, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Türk pasör Özgür Benzer ile üç yıllık sözleşme imzaladı.

2026-2027 yılı CEV Şampiyonlar Ligi’nde ülkemizi temsil edecek olan takımımızda yerini alan pasörümüz; üç yıl sarı kırmızılı formamızı terletecek.



Kulüp kariyerine İBB Spor Kulübü’nde başlayan ve 4 sezon formasını giyen oyuncumuz pasör, önümüzdeki üçsene Galatasaray’da şampiyonluk hedefi için mücadele verecek.

Özgür Benzer’e sarı kırmızılı formamız altında başarılar diliyoruz."

2 DAKİKA SONRA BİR TRANSFER DAHA

Sarı kırmızılı kulüp, 2 dakika sonra da basketbolcu transferini duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray Çağdaş Faktoring, kadro yapılanması çalışmaları kapsamında Amerikalı tecrübeli oyuncu Natasha Howard ile anlaşmaya vardı.

Natasha Howard'a kulübümüze hoş geldin diyor, sarı kırmızılı forma altında başarılı bir sezon diliyoruz.



2 Eylül 1991 tarihinde ABD'nin Ohio eyaletinde doğan Natasha Howard, 1.88 m boyundadır ve uzun forvet pozisyonunda görev yapmaktadır.

Kolej kariyerini Florida State Üniversitesi'nde (2010-2014) tamamlayan oyuncu, 2014 WNBA Draftı'nda Indiana Fever tarafından ilk tur 5. sıradan seçilerek profesyonel kariyerine adım atmıştır. WNBA kariyeri boyunca sırasıyla Indiana Fever, Minnesota Lynx, Seattle Storm, New York Liberty ve Dallas Wings formalarını giymiştir.

Minnesota Lynx ile 2015 ve 2017 yıllarında, Seattle Storm ile ise 2018 yılında olmak üzere kariyerinde toplam üç WNBA şampiyonluğu bulunmaktadır. 2019 yılında WNBA'de Yılın Savunmacısı (Defensive Player of the Year) ödülüne layık görülmüş, ayrıca kariyeri boyunca birden fazla kez All-Star'a seçilme başarısı göstermiştir.

Avrupa basketbolunda da geniş bir tecrübeye sahip olan Howard; kariyeri boyunca Güney Kore, İsrail, İtalya, Rusya, Türkiye ve Çin liglerinde çeşitli takımların formasını giymiştir. EuroLeague Women ve yerel lig organizasyonlarında yüksek istatistik ortalamaları yakalayan oyuncu, atletizmi, ribaundlardaki etkinliği ve savunma sertliği ile tanınmaktadır."