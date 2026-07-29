Fırtınanın büyüğü sürpriziyle geldi: Meteoroloji gün gün açıklayıp uyardı
Fırtınanın büyüğü günlerdir tahmin edildiği gibi bugün yurdun büyük bölümünde etkili olacak. Hızı 70 kilometreye çıkacak fırtına bir de sürpriziyle geldi. Meteoroloji gün gün açıklayıp uyardı. Haftayı kapatacak önemli değişikliklere neden olacak...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu tahminlerine göre yurdun büyük bölümünde kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına etkili olacak. Özellikle Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güney ve doğusunda rüzgarın saatte 30 ila 70 kilometre hıza ulaşması bekleniyor. Yetkililer çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunmasını istedi.
Adana, Antalya, Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Kahramanmaraş, Manisa, Mersin, Nevşehir, Niğde, Sivas ve Yozgat için sarı kodlu uyarı yayımladı. Bu illerde kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir çağrısı yapıldı.
Rüzgarın Marmara'da 30-60 kilometre, Kuzey Ege kıyılarında 40-60 kilometre, Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güney ve doğusunda ise yer yer 70 kilometre hıza ulaşması bekleniyor.
Meteorolojiye göre günün en yüksek sıcaklıkları Adana ve Antalya'da 43, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da 42, Siirt'te 41, Mardin'de 40 derece olacak. İstanbul'da 30, Ankara'da 28, İzmir'de ise 36 derece ölçülecek.
Denizlerde de Ege ve Akdeniz'de fırtına, Marmara'da ise fırtınamsı rüzgar etkili olacak.
Yurdun büyük bölümünde güneşli hava hakim olurken, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sakarya, Sinop, Tokat, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Van'ın doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Ordu, Giresun ve Samsun'un doğusunda yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Ege ve Akdeniz'de kuvvetli rüzgarın fırtınaya dönüşmesi beklenirken Marmara Denizi'nde de fırtınamsı rüzgar görülecek. Dalga boyunun yer yer 3,5 metreye ulaşabileceği belirtilirken denizcilerin dikkatli olması istendi.
Meteoroloji'nin 29 Temmuz-4 Ağustos tahminine göre hafta boyunca yağışlar büyük ölçüde Karadeniz'in doğusuyla sınırlı kalacak. Yurdun önemli bölümünde az bulutlu ve açık hava etkisini sürdürecek.
Kuvvetli kuzeyli rüzgarlarla birlikte özellikle kuzey kesimlerde hava sıcaklıkları bugünden itibaren hissedilir şekilde düşmeye başlayacak. Rüzgarın etkisiyle bunaltıcı sıcakların yerini daha serin bir hava alacak.
Meteoroloji'nin haftalık tahminine göre fırtınanın en dikkat çeken etkisi sıcaklıklarda yaşanacak. Kuzey kesimlerde serinleme hafta boyunca devam edecek ve sıcaklıklar uzun süre mevsim normallerinin altında kalacak.
Meteoroloji, çarşamba gününden itibaren kuzey ve iç kesimlerde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece azalacağını açıkladı. Hafta boyunca kuzey bölgelerde sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyretmesi beklenirken, güney ve doğu kesimlerde ise mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar etkisini sürdürecek.
BUGÜN HAVA KAÇ DERECE OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 43°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 43°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
DÜZCE °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
KASTAMONU °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
ZONGULDAK °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Tokat ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ordu ve Giresun çevreleri ile Samsun'un doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleri ile Van’ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Ege ve Akdeniz'de fırtına; Marmara’da fırtınamsı rüzgar bekleniyor.