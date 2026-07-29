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Halk TV Dünya DJ Kavinsky evinde ölü bulundu! Nightcall şarkısı ile tanınıyordu

DJ Kavinsky evinde ölü bulundu! Nightcall şarkısı ile tanınıyordu

“Nightcall” ile dünya çapında tanınan Fransız DJ Kavinsky, Paris’teki evinde ölü bulundu. 50 yaşındaki sanatçının ölüm nedeni henüz açıklanmadı. Kavinsky’nin ani ölümü, elektronik müzik dünyasında ve hayranları arasında büyük üzüntü yarattı.

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DJ Kavinsky evinde ölü bulundu! Nightcall şarkısı ile tanınıyordu

“Nightcall” adlı şarkısıyla dünya çapında tanınan Fransız DJ ve elektronik müzik sanatçısı Kavinsky, Paris’teki evinde ölü bulundu.

Gerçek adı Vincent Belorgey olan 50 yaşındaki sanatçının salı akşamı yaşamını yitirdiği bildirildi. Ölüm nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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NİGHTCALL ŞARKISI İLE DÜNYA ÇAPINDA TANINDI

Kavinsky, 2010 yılında yayımladığı “Nightcall” adlı parçayla uluslararası üne kavuştu. Şarkı, Ryan Gosling’in başrolünde yer aldığı 2011 yapımı “Drive” filminin müzikleri arasında kullanıldı. Parça, filmin ardından elektronik müzik listelerinde geniş ilgi gördü ve sanatçının en bilinen eseri oldu.

Kendine özgü retro elektronik tarzıyla tanınan Kavinsky, konser verdi ve festivallerde sahne aldı. Fransız sanatçı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nın kapanış töreninde Angèle ve Phoenix ile birlikte performans sergileyerek milyonlarca izleyiciye ulaştı.

Kavinsky’nin ölüm haberi müzik dünyasında üzüntü yarattı. Sanatçının hayranları ve meslektaşları sosyal medya üzerinden taziye mesajları paylaştı.

Kaynak: Halk TV Dış Haberler Servisi
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