Halk TV Ekonomi SGK açıkladı: Emeklinin maaşından ve gelirinden kesilecek

SGK açıkladı: Emeklinin maaşından ve gelirinden kesilecek SGK, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda yapılan değişiklik sonrasında uygulamanın usul ve esaslarını açıkladı. Emeklinin SGK borcu maaşından ve gelirinden otomatik kesilecek. En az ve en çok oranlar belli oldu.

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