SGK açıkladı: Emeklinin maaşından ve gelirinden kesilecek
SGK, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda yapılan değişiklik sonrasında uygulamanın usul ve esaslarını açıkladı. Emeklinin SGK borcu maaşından ve gelirinden otomatik kesilecek. En az ve en çok oranlar belli oldu.
SGK AÇIKLADI... UYGULAMA BELLİ OLDU
SGK, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılan değişiklik sonrası uygulamanın usul ve esaslarını duyurdu. isa Karakaş'ın Türkiye Gazetesi'ndeki yazısına göre, yeni düzenlemeyle emekli maaşı ve gelir alanların SGK'ya olan belirli borçları, icra işlemine gerek kalmadan doğrudan maaşlarından kesilebilecek. Emekliye uygulanacak kesintinin oranı ise belirlenen sınırlar içinde uygulanacak.
Yeni uygulama kapsamında;
Sürekli iş göremezlik geliri alanlar,
Malullük, yaşlılık ve emekli aylığı alanlar,
Maaş bağlandıktan sonra SGK prim borcu ortaya çıkanlar,
Vefat eden sigortalının eşi, çocukları ile hak sahibi yakınları uygulama kapsamına girecek.
EMEKLİNİN MAAŞINDAN VE GELİRİNDEN KESİLECEK
SGK, borç tahsilatı için artık icra takibi başlatmayacak. Ayrıca borçludan muvafakat alınmasına da gerek duyulmayacak. Borçlar doğrudan gelir ve aylıklardan kesilecek.
KESİNTİ ORANI DA BELLİ OLDU
SGK düzenlemesine göre maaş ve gelirlerden yapılacak kesintinin üst sınırı yüzde 25 olarak belirlendi. Ancak uygulamada kesintilerin genel olarak yüzde 10 oranında yapılacağı ifade edildi.
HANGİ MAAŞLARDAN KESİNTİ OLACAK?
Kesinti uygulanacak ödemeler şunlar olacak:
Sürekli iş göremezlik gelirleri,
Ölüm gelirleri,
Yaşlılık aylıkları,
Malullük aylıkları,
Vazife malullüğü aylıkları,
Ölüm aylıkları.
BU ÖDEMELER KAPSAM DIŞINDA KALDI
SGK, bazı ödemeleri kesinti kapsamı dışında tuttu. Buna göre;
Başarılı sporculara bağlanan aylıklar,
Terör ve terörle mücadele nedeniyle bağlanan aylıklar,
Hazine tarafından ödenen şeref aylıklarından kesinti yapılmayacak.
HANGİ BORÇLAR OTOMATİK KESİLECEK?
Otomatik kesinti kapsamına;
Genel sağlık sigortası prim borçları,
Eski isteğe bağlı sigorta primleri,
Tarım sigortalılığı borçları,
Ek 5 ve Ek 6 sigortalılık borçları,
Bağ-Kur prim borçları,
Emekli Sandığı kapsamındaki bazı borçlar dahil edildi.
BORÇLARDA ÖNCELİK SIRASI BELİRLENDİ
Tahsilatta zaman aşımına uğramamış en eski borç esas alınacak. Öncelik sırası ise genel sağlık sigortası primleri, isteğe bağlı sigortalılık ve tarım borçları, Bağ-Kur borçları ve son olarak Emekli Sandığı kapsamındaki borçlar şeklinde uygulanacak. Nafaka alacakları ise SGK alacaklarından önce tahsil edilecek.
İTİRAZ HAKKI DEVAM EDİYOR
Borç veya kesinti işlemlerine itiraz etmek isteyenler;
Genel sağlık sigortası borçları için ikamet ettikleri yerdeki SGK il müdürlüğüne,
Diğer prim borçları için ilgili SGK birimine başvurabilecek. Başvurunun reddedilmesi halinde yargı yolu da açık olacak.
YENİ SİSTEM NEDEN GETİRİLDİ?
İsa Karakaş'a göre yeni düzenleme, SGK'nın alacaklarını daha hızlı tahsil etmesini sağlarken icra dairelerinin iş yükünü azaltmayı amaçlıyor. Düzenlemeyle prim borçlarının maaşlardan otomatik kesilmesi öngörülürken, ekonomik şartlarda biriken borçların vatandaş üzerindeki yükünün ise devam ettiğine dikkat çekiliyor.