300 yıldır aynı noktadan gürül gürül dökülüyor: Saniyede 120 litre su akıyor
Trabzon'un Çaykara ilçesinde 300 yıldır kesintisiz akan doğal kaynak suyu, saniyede 120 litrelik devasa debisiyle bir mahallenin kaderini şekillendiriyor. Dağların içinden çıkan su, yazın buz gibi kışın ise ılık akıyor.
Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Çamlıbel Mahallesi'nde 300 yılı aşkın süredir kesintisiz akan doğal kaynak suyu, saniyede 120 litre debisiyle hem içme suyu hem sulama ihtiyacını karşılıyor. Yazın buz gibi, kışın ılık akan su, mahallenin varoluş hikayesinin merkezinde yer alıyor.
Çaykara'nın sarp dağları arasında 20 metre yükseklikten dökülen Çamlıbel Irmağı, 4 mevsim aynı debiyle akıyor. Yaklaşık 500 metrelik yatağı boyunca mahallenin içinden geçen kaynak suyu, oluşturduğu şelale ve çevresindeki zengin bitki örtüsüyle seyirlik manzaralar yaratıyor.
İl ve ilçe tarım müdürlüğü tarafından tüm tahlilleri yapılan suyun içilebilirliği resmi analizlerle belgelendi. Saniyede 120 litre akan kaynak, mahallenin içme suyunun yanı sıra bahçelerdeki sulama ihtiyacını da karşılıyor.
Çamlıbel Mahalle Muhtarı Abdullah Kulaç, doğal kaynağın mahallenin kuruluşundaki ve şekillenmesindeki rolünü anlattı. Kulaç, suyun tamamen dağ içinden çıkarak yaklaşık 20 metre yukarıdan aşağıya aktığını ve yıl boyunca aynı debide devam ettiğini belirtti.
Kulaç, "Irmağımız yıllardır bu şekilde akar. Mahallemizin şekillenmesinde ve oluşmasında baş unsurdur. Tamamen kaynak suyudur. Yıllık ortalama debisi yaklaşık 120 litre/saniyedir. Irmağın her yerinden gönül rahatlığıyla su içebilirsiniz" dedi.
Suyun bilinen kayıtlara göre 300 yıldır kesintisiz aktığına dikkat çeken Kulaç, şunları söyledi:
"İl ve ilçe tarım müdürlüğü tarafından tüm tahlilleri yapılmıştır, belgeleri de elimizdedir. Yıllardır mahallemizde içme suyu olarak kullanılır. 500 metrelik bir yatak boyu vardır. Bu alanda köyümüzün içerisinden geçer ve hoş bir görüntü oluşur."
Kulaç, kaynağın küresel su krizi bağlamındaki önemine de değindi. Muhtar, "Dünyada su kıtlığının olduğu bir zamanda inanılmaz bir kaynak. Gelip, görüp içilmesi gereken bir doğal kaynak suyu olduğunu düşünüyoruz" dedi.
Köyün varoluşunun bu suyun etrafında şekillendiğini vurgulayan Kulaç, mahallede halen 3 su değirmeni bulunduğunu hatırlattı. Kulaç, "Bu bir doğa harikası, suyun tadı da bunu kanıtlar vaziyette. Gezilip görülmesini isteriz. Tabii ki bu doğallıkta kalmasını da istiyoruz. İnsanlarımız gelsin görsün, bu güzelliği birlikte paylaşalım" diye konuştu.
Mahallelilerden Mehmet Çolak (70), doğduğundan bu yana bu kaynaktan su içtiğini söyledi. Çolak, suyun en belirgin özelliğinin mevsime göre sıcaklığının değişmesi olduğuna dikkat çekti.
Çolak, "Doğduğumuzdan beri o sudan içiyoruz. Ormandaki kaynaktan çıkan bir sudur. Kışın sıcak, yazın soğuk akar. Özelliği de budur. 70 yaşındayım, doğduğumdan beri içerim. Bizim hayat kaynağımız bu sudur" dedi.
Mahallenin en yaşlı sakini 105 yaşındaki Hediye Çolak ise kaynak suyuna dair nesilden nesile aktarılan bir inancı paylaştı.
Çolak, "Ben doğdum doğalı oradaki ırmak başından su çıkar. Dünya kuruldu kurulalı o su oradan çıkar. Kışın sıcak akar, yazın da buz gibidir. Mübarek bir sudur, yılda bir kez süt aktığını söylerler" diye konuştu.
(DHA)