300 yıldır aynı noktadan gürül gürül dökülüyor: Saniyede 120 litre su akıyor

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Köyün varoluşunun bu suyun etrafında şekillendiğini vurgulayan Kulaç, mahallede halen 3 su değirmeni bulunduğunu hatırlattı. Kulaç, "Bu bir doğa harikası, suyun tadı da bunu kanıtlar vaziyette. Gezilip görülmesini isteriz. Tabii ki bu doğallıkta kalmasını da istiyoruz. İnsanlarımız gelsin görsün, bu güzelliği birlikte paylaşalım" diye konuştu.