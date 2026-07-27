Yüz binde bir görülen mucize Adana'da yaşandı: 40 yıllık besici bile gözlerine inanamadı
Adana'nın Ceyhan ilçesinde 40 yıldır besicilik yapan Mustafa ve Hediye Avşar çifti, Holstein ırkı ineklerinin tek doğumda dünyaya getirdiği üçüz buzağıları torunlarının adıyla büyütüyor.
Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde 40 yıldır hayvancılık yapan 60 yaşındaki Mustafa Avşar ve eşi Hediye Avşar, geçtiğimiz ay ahırlarında nadir görülen bir doğuma tanıklık etti.
Çiftin 6 yaşındaki Holstein ırkı ineği, veteriner hekim desteğiyle yapılan suni tohumlama sonucu gebe kaldı ve tek doğumda 3 buzağıyı birden dünyaya getirdi.
Avşar çifti, bu sıra dışı doğumla gelen buzağılara torunları Tülin, Tuana ve Taner'in adlarını vererek her birine ayrı bir sevgiyle sahip çıktı.
Buzağılar anne sütünün yanı sıra biberonla da besleniyor; çift, yavruların aç kalmaması için gece yarısı bile kalkarak düzenli aralıklarla süt veriyor.
Mustafa Avşar, "İlk defa başıma geldi, çok sevindim. Allahıma şükürler ettim. Allah'ın verdiği bir rızıktır bu, berekettir" diyerek yaşadığı mutluluğu anlattı.
Avşar, üç buzağıya bebek gibi baktıklarını belirterek "Her biri bebek gibi. Ben ve hanım, gece 12'de, 1'de kalkıp aç kalmasınlar diye onları besliyoruz" dedi.
Mustafa Avşar, buzağıların bakımında eşinin büyük emeği olduğunu vurgulayarak "Biberonla süt veriyoruz, özel peynir suyu var onu veriyoruz, şekerli çay veriyorum. Hanımımdan Allah razı olsun, 3 çocuk yetiştiriyor" diye konuştu.
Hediye Avşar ise gece gündüz demeden buzağılarla ilgilendiğini anlatarak "Buzağılar yemezlerse bazen şırıngayla veriyorum, sonra biberona geçiyorum. Öpüyorum, seviyorum, onlara süt veriyorum. Su verip otlatıyorum, yeter ki yesinler" dedi.
Çiftle birlikte çalışan veteriner hekim Ahmet Mert, ineklerde üçüz doğumun bilimsel olarak 100 binde bir görülen son derece nadir bir vaka olduğuna dikkat çekti.
Mert, tedavide Holstein ve Simental spermalarını kullandığını belirterek hayvanların bazen kızgınlığa gelmediğini ve yumurta gelişimi sağlanamadığında dışarıdan tedavi desteği uyguladıklarını açıkladı.
Veteriner hekim, doğumun başarıyla gerçekleşmesinde yetiştiricinin hayvana gösterdiği özenli bakımın da büyük rol oynadığını vurgulayarak Avşar çiftinin emeğine dikkat çekti.
(AA)