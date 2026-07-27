1999'dan beri ilk kez yaşanacak: 2 dakika 18 saniye boyunca gün geceye dönecek

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İzlanda'nın başkenti Reykjavik, tutulmayı 1433 yılından bu yana ilk kez tam olarak görecek. İspanya'da ise tutulma gün batımına yakın saatlerde gerçekleşeceği için Güneş ufka çok yakın konumda olacak; bu da nadir bir "gün batımı tutulması" görüntüsü ortaya çıkaracak.