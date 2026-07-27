1999'dan beri ilk kez yaşanacak: 2 dakika 18 saniye boyunca gün geceye dönecek
Avrupa ana karası 1999'dan bu yana ilk kez tam güneş tutulmasına sahne olacak. 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü Ay, Güneş'i tamamen örtecek ve gündüz birkaç dakikalığına geceye dönecek. Peki tutulma Türkiye'den izlenebilecek mi?
Astronomi dünyasının uzun süredir beklediği tam güneş tutulması için geri sayım sürüyor. 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü gerçekleşecek gök olayı, Avrupa ana karasında 11 Ağustos 1999'dan bu yana görülecek ilk tam güneş tutulması olacak.
Güneş tutulması saat kaçta gerçekleşecek?
Tutulmanın en yoğun evresi Türkiye saatiyle yaklaşık 20.47'de yaşanacak. Olayın parçalı evreleriyle birlikte toplam süresi yaklaşık iki saati bulacak.
Ay'ın Güneş diskini tamamen kapattığı "tamlık" evresi ise gözlem noktasına göre değişecek. En uzun tamlık süresi, İzlanda'nın batısındaki Latrabjarg açıklarında 2 dakika 18 saniye olarak hesaplandı.
Bu kısa süre boyunca gökyüzü kararacak, sıcaklık birkaç derece düşecek, parlak gezegenler ve yıldızlar görünür hale gelecek. Normalde çıplak gözle seçilemeyen Güneş'in dış atmosferi korona da gözlemlenebilecek.
Tam güneş tutulması hangi ülkelerden izlenebilecek?
Ay'ın gölgesi Kuzey Buz Denizi'nden yola çıkacak. Rusya'nın kuzeydoğusu, Grönland'ın doğusu ve İzlanda'nın batı kıyısı üzerinden Atlantik'i aşan tutulma hattı, Portekiz'in kuzeydoğusundaki dar bir bölgeyi ve İspanya'nın kuzeyini geçerek Balear Adaları'nda sona erecek.
İzlanda'nın başkenti Reykjavik, tutulmayı 1433 yılından bu yana ilk kez tam olarak görecek. İspanya'da ise tutulma gün batımına yakın saatlerde gerçekleşeceği için Güneş ufka çok yakın konumda olacak; bu da nadir bir "gün batımı tutulması" görüntüsü ortaya çıkaracak.
Tutulmanın parçalı evresi Avrupa'nın büyük bölümünden, Kanada'nın tamamına yakınından, ABD'nin kuzey eyaletlerinden ve Kuzeybatı Afrika'dan izlenebilecek.
2026 güneş tutulması Türkiye'den görülecek mi?
12 Ağustos 2026 tam güneş tutulması Türkiye'den izlenemeyecek. Türkiye hem tam hem de parçalı görünürlük alanının dışında kalıyor. Tutulmanın zirve anında Güneş, ülke genelinde ufuk çizgisinin altına inmiş olacağı için gök olayına doğrudan tanıklık etmek mümkün olmayacak.
Türkiye'deki gökyüzü meraklıları tutulmayı, hat üzerindeki ülkelerden yapılacak canlı yayınlar üzerinden takip edebilecek.
Türkiye'den izlenecek bir sonraki güneş tutulması ne zaman?
Türkiye'den gözlemlenebilecek bir sonraki güneş tutulması 2 Ağustos 2027'de gerçekleşecek. Bu tutulma ülkemizden parçalı olarak izlenebilecek.
Güneş tutulması nasıl izlenmeli?
Uzmanlar, tutulmanın hiçbir evresinde Güneş'e çıplak gözle bakılmaması gerektiği konusunda uyarıyor. Güneş gözlüğü, röntgen filmi, is tutulmuş cam gibi yöntemler koruma sağlamıyor ve kalıcı göz hasarına yol açabiliyor. Gözlem için yalnızca ISO 12312-2 sertifikalı tutulma gözlükleri ya da uygun filtreli teleskoplar kullanılmalı.