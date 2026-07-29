Zehra Güneş'ten tüyleri diken diken eden Atatürk sözleri

5 8

"Ben hep kendi ilhamımı annemden aldım. O yüzden hep onun gibi sakin, onun gibi sabırlı olabilmeyi, hep onun söylediği şeyleri bir şekilde hayatımın bir yerine entegre etmeyi seçtim. Ama günün sonunda baktığımda benim insanlara ilham olma yolum annemin bana ilham olması gibi. O yüzden benim için çok değerli."