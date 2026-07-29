Zehra Güneş'ten tüyleri diken diken eden Atatürk sözleri
Milli voleybolcu Zehra Güneş, katıldığı bir etkinlikte soruları yanıtladı. Zehra'nın Atatürk sözleri tüyleri diken diken etti.
Milli takımın ve VakıfBank'ın yıldız voleybolcusu Zehra Güneş, katıldığı "Bayrak taşıyanlar" etkinliğinde sorulara cevap verirken, Atatürk sözleri tüyleri diken diken etti.
Zehra Güneş'in açıklamalarından öne çıkan bölümler şöyle:
"Kendi ayakları üstünde durup bir şey için mücadele eden kadın figürünü sergilemek, bunun simgesi olmak çok kıymetli, çok değerli bir şey.
Küçük yaşta böyle bir şeyi deneyimleyebildiğim için ve öteki kadınlara cesaret verebildiğimiz için çok mutluyum ve çok onurluyum."
"Bu yola başlarken kendime duyduğum inanç ve yaptığım şeylerin insanlara motivasyon sağlaması ve onlara ilham olmak... Gerçekten yaptığın en küçük bir şeyin karşı taraftaki bir insanda bir şey uyandırması, bir ışık yakması çok kıymetli bir şey. Ve bunu görebilmek, bunu hissedebilmek de çok önemli bir şey bence."
"Ben hep kendi ilhamımı annemden aldım. O yüzden hep onun gibi sakin, onun gibi sabırlı olabilmeyi, hep onun söylediği şeyleri bir şekilde hayatımın bir yerine entegre etmeyi seçtim. Ama günün sonunda baktığımda benim insanlara ilham olma yolum annemin bana ilham olması gibi. O yüzden benim için çok değerli."
"Türkiye'yi temsil etmek bence bir ayrıcalık. Yaptığımız her aksiyonda, saha içinde, saha dışında, insanların desteğini hissetmek bence her ülkede karşılanmayacak bir şey. Dışarı çıktığımda bir teyze gördüğünde beni bana ağlayarak sarılmak istiyor mesela. Ya da küçücük bir çocuk heyecanından titreyerek ağlayarak benimle resim çekilmek istiyor."
"Bizim sahada verdiğimiz mücadele televizyondan bile karşı tarafa geçebiliyorsa biz çok değerli, çok kıymetli bir iş yapıyoruzdur sahada diye düşünüyorum."
Zehra Güneş, "Spor dünyası dışında tarihten ya da günümüzden biriyle akşam yemeği şansın olsa kiminle olurdu bu?" sorusuna ise şu cevabı verdi: "Atatürk ile oturmak isterdim. Türkiye Cumhuriyeti'nde, dünyada bence her insan bunu deneyimlemek ister ve bunun yanına farklı bir isim koyabileceğimi düşünmüyorum."