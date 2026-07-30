Fırtına dalga dalga vuracak! Hızı 80 kilometreye çıkacak: Meteoroloji saat saat uyardı
Fırtına yurdu hemen terk etmeyecek; önce dalga dalga vuracak! Ataklarla şiddetini artıracak fırtınanın hızı 80 kilometreye çıkacak. Meteoroloji haritaları paylaştı; 4 bölgeyi saat saat uyardı. Kuzeydoğuda sağanak, güneydoğuda aşırı sıcaklar olacak.
Fırtına dalga dalga vuracak!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava tahmin raporunda özellikle Marmara, Ege ve Akdeniz'in bazı kesimleri için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu. Gün içinde rüzgarın yer yer saatte 80 kilometre hıza ulaşabileceği belirtilirken, vatandaşlardan ulaşımda yaşanabilecek aksamalara ve çatı uçması gibi risklere karşı dikkatli olmaları istendi.
Meteoroloji saat saat uyardı
Meteoroloji'nin saatlik tahmin haritalarına göre fırtına sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başlayacak. Özellikle Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli rüzgar bekleniyor.
Öğle ve akşam saatlerinde rüzgarın etkisini artıracağı, bazı noktalarda kısa süreli fırtınaya dönüşeceği tahmin ediliyor.
Yağış görülecek iller
Yurdun büyük bölümünde güneşli hava etkili olacak.
Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenen bölgeler ise:
Doğu Karadeniz kıyıları
Ordu
Artvin
Erzurum
Kars
Ardahan
Ağrı
Iğdır
olarak açıklandı.
Meteorolojiye göre hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edecek.
Bazı il merkezlerinde beklenen sıcaklıklar şöyle:
İstanbul 27 derece
Ankara 28 derece
İzmir 36 derece
Antalya 41 derece
Diyarbakır 43 derece
Şanlıurfa 43 derece
Vatandaşlara kritik çağrı
Meteoroloji, kuvvetli rüzgarın etkili olacağı bölgelerde vatandaşların;
Çatı uçmaları,
Ağaç ve direk devrilmeleri,
Ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar,
Açık alanda bulunma riskleri
konusunda dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.
En kuvvetli rüzgar hangi saatlerde bekleniyor?
Saatlik tahmin haritalarına göre kuvvetli rüzgar;
Sabah saatlerinde Marmara ve Ege'de başlayacak,
Öğle saatlerinde geniş alana yayılacak,
Akşam saatlerine kadar etkisini sürdürecek.
Meteoroloji, özellikle öğle ve akşam saatlerinde rüzgarın yer yer fırtına kuvvetine ulaşabileceğini bildirdi.
Meteoroloji'nin uyarı haritasına göre sarı kod verilen iller şunlar oldu:
Balıkesir
Çanakkale
Bursa
İzmir
Manisa
Bu illerde kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle dikkatli olunması istendi.
Hızı 80 kilometreye çıkacak
Meteoroloji, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege'de rüzgarın 50-70 kilometre hızla eseceğini, hamleli olarak ise 80 kilometreye ulaşabileceğini bildirdi.
Kuvvetli rüzgar nedeniyle;
Ağaç ve direk devrilmesi,
Çatı uçması,
Ulaşımda aksamalar
gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.
Hangi bölgeler etkilenecek?
Kuvvetli rüzgar beklenen bölgeler şöyle sıralandı:
Marmara: Genelinde 40-60 km/saat, güneybatısında kısa süreli fırtına.
Ege: Kuzey kesimlerde yer yer 50-80 km/saat.
İç Anadolu: Güney ve doğusunda 40-60 km/saat.
Akdeniz: İç kesimlerde kuvvetli, Batı Akdeniz'in içlerinde kısa süreli fırtına.
Meteoroloji saat saat uyardı
Meteoroloji'nin saatlik tahmin haritalarına göre fırtına sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başlayacak. Özellikle Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli rüzgar bekleniyor.
Öğle ve akşam saatlerinde rüzgarın etkisini artıracağı, bazı noktalarda kısa süreli fırtınaya dönüşeceği tahmin ediliyor.
Denizlerde de fırtına alarmı
Meteoroloji yalnızca karada değil denizlerde de kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı.
Fırtına beklenen alanlar:
Marmara Denizi
Ege Denizi
Akdeniz
Van Gölü'nde fırtınamsı rüzgar
Dalga yüksekliğinin Marmara'da yer yer 3 metreye, Ege'de ise 3,5 metreye kadar çıkabileceği tahmin edildi.
Gelecek 5 gün nasıl olacak?
5 günlük tahmine göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Güney ve batı kesimlerde güneşli hava etkisini sürdürürken, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yerel sağanak geçişleri önümüzdeki günlerde de görülecek.