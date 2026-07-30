Fırtına dalga dalga vuracak! Hızı 80 kilometreye çıkacak: Meteoroloji saat saat uyardı

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Meteoroloji saat saat uyardı

Meteoroloji'nin saatlik tahmin haritalarına göre fırtına sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başlayacak. Özellikle Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Öğle ve akşam saatlerinde rüzgarın etkisini artıracağı, bazı noktalarda kısa süreli fırtınaya dönüşeceği tahmin ediliyor.