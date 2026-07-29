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Halk TV Spor Okan Buruk'a kötü haber: Resmen açıklandı

Okan Buruk'a kötü haber: Resmen açıklandı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a kötü haber geldi. Alman kulübü kararını resmen açıkladı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Okan Buruk'a kötü haber: Resmen açıklandı
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a transferini çok istediği futbolcuyla ilgili kötü haber geldi. Can Uzun'un kulübü Frankfurt kararını resmen açıkladı.

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Sarı kırmızılı takımın uzun süredir Almanya'nın Frankfurt takımında oynayan milli futbolcu Can Uzun'u istediği konuşuluyordu. Teknik direktör Okan Buruk da futbolcuyla ilgili şunları söylemişti:

Okan Buruk'a kötü haber: Resmen açıklandı - Resim : 2
"Can Uzun'un çok ilgi çekici bir oyuncu olduğu ortada, üstelik bir Türk futbolcu olması da bunu destekliyor.Şu anda çok iyi bir kulüple sözleşmesi var, bunu kabul etmeliyiz. Tüm taraflar için uygun koşullar sağlanırsa, bu transferi kesinlikle düşünebiliriz. Ama elbette, her şeyin mantıklı olması ve karşılıklı saygı çerçevesinde gerçekleşmesi gerekiyor."

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Ancak Frankfurt Kulübü'nün kararını sportif direktörü Markus Krösche açıkladı. Krösche, Haber Sarı Kırmızı'daki habere göre şöyle konuştu:
"Can'ın bizden ayrılacağına dair hiçbir işaret yok. Türkiye'den sürekli çeşitli haberler geliyor, çok fazla spekülasyon yapılıyor.
Hocamızın oynatmak istediği futbol anlayışıyla onu en verimli olacağı pozisyonlarda kullanabiliriz. Takımımızda çok önemli bir rol üstlenebilecek."
A Milli Futbol Takımımız'da da forma giyen Can Uzun, 10 numara pozisyonunda görev yapıyor. 20 yaşındaki futbolcunun Alman kulübüyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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