Son Dakika | Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş gözaltına alındı
Son dakika... İstanbul'da Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ile birlikte 6 kişi gözaltına alındı.
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İstanbul'da Üsküdar Belediyesi'ne ikinci dalga operasyon yapıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma ile Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve Başkan Yardımcısı Ceyhun Ünlü dahil 6 kişi gözaltına alındı.
Belediye personeli hakkında yapılan şikayet ve itirafçı ifadeleri üzerine operasyonun başlatıldığı öğrenildi. İstanbul'da 11 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
SAĞ SİYASET 30 YIL SONRA ÜSKÜDAR'I KAYBETMİŞTİ
Son yerel seçimde AKP, kalesi olarak anılan Üsküdar'ı kaybetmişti. Üsküdar, 1994'ten sonra ilk kez CHP'ye geçmişti. Eski İBB Şehir Hatları Müdürü Sinem Dedetaş yüzde 49,90 oy almıştı.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi