Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Siyaset Son Dakika | Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş gözaltına alındı

Son Dakika | Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş gözaltına alındı

Son dakika... İstanbul'da Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ile birlikte 6 kişi gözaltına alındı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Son Dakika | Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş gözaltına alındı
Son Güncelleme:

İstanbul'da Üsküdar Belediyesi'ne ikinci dalga operasyon yapıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma ile Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve Başkan Yardımcısı Ceyhun Ünlü dahil 6 kişi gözaltına alındı.

Belediye personeli hakkında yapılan şikayet ve itirafçı ifadeleri üzerine operasyonun başlatıldığı öğrenildi. İstanbul'da 11 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

SAĞ SİYASET 30 YIL SONRA ÜSKÜDAR'I KAYBETMİŞTİ

Son yerel seçimde AKP, kalesi olarak anılan Üsküdar'ı kaybetmişti. Üsküdar, 1994'ten sonra ilk kez CHP'ye geçmişti. Eski İBB Şehir Hatları Müdürü Sinem Dedetaş yüzde 49,90 oy almıştı.

Üsküdar Belediyesi operasyonu! Sinem Dedetaş soruşturmadaki skandalı Halk TV'ye açıkladıÜsküdar Belediyesi operasyonu! Sinem Dedetaş soruşturmadaki skandalı Halk TV'ye açıkladı
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Üsküdar Gözaltı Operasyon
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro