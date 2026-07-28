Eski AKP'li başkan AKP'lileri "her şeyi" açıklamakla tehdit etti: Damadı atanmayınca tek tek döküldü

AKP Torul eski İlçe Başkanı ve Gümüşhane İl Genel Meclisi eski Üyesi Osman Karabulut, Gümüşhane Devlet Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdürü olarak görev yapan damadı Gündoğan Şahinöz'ün görev süresi sonunda yeniden görevlendirilmemesi üzerine AKP yönetimine sert çıkan açıklamalarda bulundu.

ESKİ AKP'Lİ BAŞKAN AKP'LİLERİ "HER ŞEYİ" AÇIKLAMAKLA TEHDİT ETTİ

Gümüş Koza'dan Rümeysa İrem Sevindik'in haberine göre Karabulut, 12 yıl boyunca görev yapan Şahinöz'ün hastanenin yeni binaya taşınma sürecinde büyük emek verdiğini belirterek, yeniden görevlendirilmemesini "vefasızlık" olarak nitelendirdi.

Görev değişikliğinin nedeninin kamuoyuna açıklanması gerektiğini savunan Karabulut, kararın arkasındaki gerekçeleri bildiğini öne sürdü.

AKP il yönetimini hedef alan Karabulut, "Eğer ben çıkıp bu kararın gerçek gerekçelerini açıklarsam, Gümüşhane kamuoyu karşısında bu millete hesap vermek zorunda kalırlar. AK Parti'nin altına dinamiti koydular; geriye sadece onu patlatmaları kaldı. Zamanı gelince onu da yapacaklar" ifadelerini kullandı.

DAMADI ATANMAYINCA TEK TEK DÖKÜLDÜ

Karabulut, damadının görevden alınmasının hastanedeki ihale süreçleriyle bağlantılı olduğunu iddia etti. Şahinöz'ün "kirli ilişkilere ve usulsüzlüklere izin vermediği için" görevden uzaklaştırıldığını öne süren Karabulut, hastanedeki ihale süreçlerinin incelenmesi halinde yaşananların nedeninin anlaşılacağını savundu.

AKP teşkilatındaki bazı görevlendirmeleri de eleştiren Karabulut, parti yöneticilerinin çeşitli kamu kurumlarında görevlendirildiğini öne sürerek bunun liyakat ilkesine aykırı olduğunu iddia etti.

Karabulut şunları söyledi:

"Örneğin, AK Parti’nin Medya Sorumlu Başkanı gidip Torul Kaymakamlığı bünyesindeki dernekte üç asgari ücret maaşla proje danışmanı olarak işe giriyor. Bunu partiden istifa ettirmeden AK Parti il yönetimi sağlıyor. Torul’da o dernekte proje danışmanlığı yapacak dört yıllık üniversite mezunu hiç mi genç yoktu? Üstelik bu kişinin İzmir Devlet Hastanesi’nde erkek hemşire olarak çalışan kardeşi, Sağlık Müdürlüğü’ne uzman kadrosuyla üst düzey bir göreve getiriliyor. Bunların derdi milletin derdiyle ilgilenmek değil, kendi işlerini nasıl kolaylaştıracaklarının peşindeler."

Uzun yıllar AKP'de ilçe başkanlığı ve il genel meclisi üyeliği yaptığını hatırlatan Karabulut, açıklamalarının yalnızca damadıyla ilgili olmadığını söyledi.

Gümüşhane'deki ihale süreçleri ve parti yönetimine ilişkin iddialarını ilerleyen dönemde kamuoyuyla paylaşacağını belirten Karabulut, "Gümüşhane'deki ihalelerin nasıl yapıldığını ve AK Parti'yi nasıl bitirdiklerini tek tek anlatacağım. Eğer kendileri çıkıp kamuoyuna açıklamazlarsa ben açıklarım" dedi.