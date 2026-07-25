AKP'li Şamil Tayyar: Siyasette tansiyon yüksek, seçim tarihi belirlenebilir

Milletvekilleri transferleri, operasyonlar ve siyaset sahnesindeki tüm gerilimler eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar'ın gündemindeydi. Şamil Tayyar, siyasette artan gerilimin düşürülmesi için seçim tarihinin şimdiden belirlenmesini önerdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tayyar, siyasette yaşanan bölünmeler, milletvekili transferleri ve diğer gelişmeler nedeniyle tansiyonun yükseldiğini belirterek, seçim takviminin erkenden açıklanmasının siyasi atmosferi rahatlatabileceğini savundu.

"BENCE DENENMELİ"

Tayyar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Son dönem siyasetin harareti yükseldi. Bölünmeler, transferler, olaylar gırla gidiyor. Tansiyonun düşürülmesine, tüm partilerin kendi gündemine odaklanarak seçim hazırlıklarını sürdürebilmesine fırsat sağlayacağını düşündüğüm bir önerim var. Şimdiden, beklemeden. Seçim tarihi belirlenebilir. 18 Nisan 1999 seçim tarihi 9 ay önceden belirlenmişti, şimdi de erken planlanabilir. Eğer seçim tarihi mutabakatla şimdiden belirlenirse siyasetin rahatlayacağını düşünüyorum. Bence, denenmeli."