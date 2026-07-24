Tek odalı evine verilen 1 milyon doları elinin tersiyle itti

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa ile Burak Duvarı Meydanı'na yakın bir evde yaşayan Ayşe Masluhi, evini satın almak isteyen Filistin topraklarını gasbeden kişilerin 1 milyon dolarlık teklifini kabul etmediğini söyledi.

Aslen Fas kökenli bir aileden geldiğini belirten Masluhi, Kudüs'teki Müslüman varlığını azaltmaya yönelik girişimlerin ev satın alma yoluyla da sürdüğünü öne sürdü.

TEK ODALI EVİNE VERİLEN 1 MİLYON DOLARI ELİNİN TERSİYLE İTTİ

Mescid-i Aksa yakınındaki mütevazı evinin uzun yıllardır satın alınmak istendiğini anlatan Masluhi, çevresindeki Filistinlilerin de evlerini satmadığını belirtti. Masluhi, "Benim küçücük bir evim var. Bir odası ve mutfağından oluşan mütevazı bir ev. Bu ev için bana tam 1 milyon dolar teklif ettiler." dedi.

Teklifi yapan kişiye neden bu kadar yüksek bir bedel önerdiğini sorduğunu aktaran Masluhi, "Bana açıkça 'Biz sadece bir yerden başlamak istiyoruz. Bir kez başlarsak gerisi gelir.' dedi." ifadelerini kullandı.

Evini satmayı reddettiğini belirten Masluhi, "Vatanını satan, dinini de şerefini de ahlakını da satar. İnşallah Allah'a iman eden hiçbir Arap Müslüman dinini ve vatanını satmaz." diye konuştu.

"MÜSLÜMAN NÜFUSU AZALTMAK İSTİYORLAR"

Masluhi, evinin Burak Duvarı Meydanı'nın yakınında bulunması nedeniyle bölgenin stratejik önem taşıdığını belirterek, çevrede Arap ve Müslüman nüfusun azaltılmasının hedeflendiğini savundu.

Filistin topraklarını gasbeden kişilere ev satın almaları için mali destek sağlandığını ileri süren Masluhi, çeşitli kuruluşların "Fiyatı düşünmeyin, evi alın, parasını biz ödeyeceğiz." anlayışıyla hareket ettiğini iddia etti.

Kudüs'teki Müslüman varlığının korunmasının önemine dikkat çeken Masluhi, Mescid-i Aksa'nın her zaman canlı tutulması gerektiğini söyledi. Dünyadaki Müslümanlara çağrıda bulunan Masluhi, Mescid-i Aksa'nın ortak bir sorumluluk olduğunu ifade etti.

Türklerin Kudüs'e verdiği desteğe de değinen Masluhi, "Türkler destek konusunda gerçekten büyük sorumluluk üstleniyor. Kimse onları buna zorlamıyor. Bunu tamamen Mescid-i Aksa ve Kudüs sevgisinden yapıyorlar. Hem maddi hem manevi destek veriyorlar." dedi. (AA)