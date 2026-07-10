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Filistin gösterilerinde başlayan aşk cinayetle bitti! Şüpheli İstanbul'a firar etti

Filistin yanlısı aktivist olarak tanınan ABD'li Jamey Carney, erkek arkadaşı Ahmad Alsaqer ile birlikte olmak için İrlanda'ya taşınmıştı. Öldürülmeden üç gün önce birlikte fotoğraf paylaştığı sevgilisi şimdi cinayetin baş şüphelisi olarak aranıyor.

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Filistin gösterilerinde başlayan aşk cinayetle bitti! Şüpheli İstanbul'a firar etti

ABD'nin New York eyaletinden İrlanda'ya taşınan 43 yaşındaki Filistin yanlısı aktivist Jamey Carney'nin öldürülmesi ülkede infial yarattı. Carney'nin, yaklaşık bir buçuk yıl önce tanıştığı erkek arkadaşı Ahmad Alsaqer ile birlikte olabilmek için İrlanda'ya yerleştiği belirtildi. Çift, Filistin'e destek gösterilerine birlikte katılıyor, sosyal medyada da sık sık ortak paylaşımlar yapıyordu.

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Filistin gösterilerinde başlayan aşk cinayetle bitti! Şüpheli İstanbul'a firar etti - Resim : 2

Carney, yaşamını yitirmeden sadece üç gün önce Alsaqer ile çekildiği bir fotoğrafı "Mutlu 4 Temmuz" notuyla paylaşmıştı. Ancak polis, 28 yaşındaki Alsaqer'i cinayetin baş şüphelisi olarak arıyor. İrlanda'ya 2024 yılında sığınmacı olarak gelen Alsaqer'in, olayın ardından otobüsle Dublin'e giderek İstanbul'a uçtuğu, daha sonra ise Ürdün veya Suriye'ye geçmeyi planlamış olabileceği değerlendiriliyor.

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Filistin gösterilerinde başlayan aşk cinayetle bitti! Şüpheli İstanbul'a firar etti - Resim : 3

Carney'nin cansız bedeni salı günü kiralık evinde 13 yaşındaki kızı tarafından bulundu. Polis kaynaklarına göre kadının üzeri örtüyle kapatılmıştı, odada yoğun kan izleri vardı ve Carney, başına aldığı çok sayıda darbe sonucu hayatını kaybetmişti.

Soruşturma kapsamında polis, şüphelinin İrlanda'dan ayrıldığını doğrularken, Türkiye ve daha önce yaşadığı Fransa'daki olası bağlantılarını da araştırıyor. Uluslararası iş birliğiyle yürütülen soruşturmada Alsaqer'in yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Halk TV Dış Haberler Servisi
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