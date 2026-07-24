CHP'li vekilin 61 gündeki değişimi hayrete düşürdü: Butlana isyan etmişti şimdi "Kalıyorum" dedi

CHP'ye mutlak butlan kararıyla dönen Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin polis müdahalesi talep ederek Genel Merkez binasına biber gazlı, plastik mermili müdahale ile girmesinin üzerinden 61 gün geçti. O gün Ankara Söğütözü'nde yaşananlar sert tepkilere neden olurken tepki gösteren biri de CHP Bartın millet vekili Aysu Bankoğlu oldu.

BUTLANA İSYAN ETMİŞTİ ŞİMDİ "KALIYORUM" DEDİ

Aysu Bankoğlu, 24 Mayıs'ta sosyal medya hesabından paylaşım yaparak "Biber gazı, plastik mermi, bariyerler, zorbalık... Devleti kuran partimize böyle bir muamele yapılamaz! Bu yaşananların hiçbiri kabul edilemez. Bugünü hiçbirimiz unutmayacağız. Ve bu karanlığı er geç ama hep birlikte yeneceğiz!" dedi.

Bankoğlu'nun CHP Genel Merkez binasının adeta savaş alanına dönen görüntüsünü de paylaşarak unutmayacağını söylediği o günün üzerinden geçen zamanda, seçilmiş CHP lideri Özgür Özel'in yeni partisinin kuruluş sürecine girildi.

CHP'li 90'dan fazla vekil yeni partiye geçme kararı alırken, Bankoğlu sosyal medya hesabından bir paylaşım daha yaparak "Kalıyorum" dedi.

CHP'Lİ VEKİLİN 61 GÜNDEKİ DEĞİŞİMİ HAYRETE DÜŞÜRDÜ

Aysu Bankoğlu'nun butlana tepki gösterdiği paylaşımının üzerinden geçen 61 günün ardından CHP'de kalacağını açıkladığı paylaşımı sosyal medya kullanıcılarını hayrete düşürdü.

Mahkeme salonlarında verilen butlan kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin iradesine ipotek konulmasını asla kabullenemediğini de ifade eden Bankoğlu şunları söyledi:

"Hukuk eliyle dayatılan, yıllardır bu partiye ömrünü vermiş emekçilerimizin iradesini yok sayan, siyasi meşruiyeti olmayan bu yapıyla hiçbir siyasi veya vicdani bağım yoktur, olamaz... partimden ayrılmayacak; Cumhuriyet Halk Partimize dayatılan bu sürece karşı mücadelemi tam da bu çatının altında sürdüreceğim... Sayın Özgür Özel öncülüğünde yeni bir yola çıkan arkadaşlarımız da bizim yol arkadaşımızdır... Bizim kavgamız kendimizle değil, Saray rejimiyledir."