Türkiye’nin yeni partisi bugün kuruluyor: İşte tarihi günde yaşanacaklar

CHP'ye mutlak butlan kararının ardından yaşanan süreçte Özgür Özel'in duyurduğu yeni partinin kuruluşu için geri sayım sona erdi. Partinin kuruluş dilekçesinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecinin simgelerinden biri olarak görülen Lozan Antlaşması'nın 103. yıl dönümü olan bugün (24 Temmuz) İçişleri Bakanlığı'na verilmesi bekleniyor.

TÜRKİYE’NİN YENİ PARTİSİ BUGÜN KURULUYOR! İŞTE TARİHİ GÜNDE YAŞANACAKLAR...



Özel, salı günü düzenlediği grup toplantısında yeni partinin kurulacağını açıklamış, ardından hazırlık sürecini hızlandırmıştı. Bu kapsamda görevden alınan 74 il başkanı, Parti Meclisi üyeleri, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yönetim Kurulu üyeleri, MYK üyeleri ve milletvekilleriyle peş peşe toplantılar gerçekleştirdi.

Kapalı grup toplantısının ardından 90'ı aşkın CHP milletvekilinin yeni partinin kurucular kurulu için imza verdiği belirtildi.

İmza sürecinin tamamlanmasının ardından kuruluş dilekçesinin bugün İçişleri Bakanlığı'na sunulması bekleniyor. Kuruluş tarihi olarak Lozan Antlaşması'nın 103. yıl dönümünün seçilmesinin, Cumhuriyet'in kuruluş sürecine yapılan bir gönderme olduğu ifade ediliyor.

Kuruluş dilekçesinin verilmesinin ardından Özgür Özel ve beraberindekilerin Hacı Bayram Veli Camisi'nde cuma namazı kılması bekleniyor.

Bu ziyaretin, Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışmalarına başlamadan önce Hacı Bayram Veli Camisi'nde cuma namazı kılmasına atıf olarak değerlendirildiği ifade ediliyor.

YEDEK PARTİ DE KURULACAK

Baskın seçim olasılığına karşı hazır olmak için yeni partinin bir de yedeği olacak. Özgür Özel liderliğindeki yeni partinin yanı sıra değişim partisi de kurulacak.

ÖZGÜR ÖZEL VİDEO YAYIMLAYACAK

Özgür Özel'in yeni partinin kuruluş gününde CHP'den istifa videosu yayımlayacağı ifade edildi. Videonun Özel'in şahsi sosyal medya hesabından paylaşılacağı öğrenildi.