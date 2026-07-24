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Halk TV Siyaset Son Dakika | Yeni partinin logosunda ilk bilgiler sızdı! Detaylar Halk TV'de

Son Dakika | Yeni partinin logosunda ilk bilgiler sızdı! Detaylar Halk TV'de

Türkiye’nin yeni partisinin logosu belli oldu. Özgür Özel liderliğinde bugün kuruluş dilekçesi verilecek partinin ambleminde nazar boncuğu yer alacak. Son anda değişiklik olmazsa, üzerinde çalışılan tasarımlar arasından nazar boncuklu logo seçilecek.

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Son Dakika | Yeni partinin logosunda ilk bilgiler sızdı! Detaylar Halk TV'de
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Halktv.com.tr/Özel Haber

Türkiye’nin yeni partisinin logosu netleşti. Özgür Özel liderliğinde bugün kuruluş dilekçesi verilecek partinin logosunda nazar boncuğu bulunacak. Bir süredir devam eden logo çalışmalarında birkaç tasarım üzerinde yoğunlaşıldığı ama ağırlıklı görüşün nazar boncuklu tasarımda birleştiği öğrenildi. Eğer son anda bir değişiklik olmazsa yeni partinin logosu nazar boncuğu şeklinde olacak.

Siyaset sahnesinde yeni partiSiyaset sahnesinde yeni parti

İKİ İSİMDEN BİRİ OLACAK

Partinin adının “Yeni Parti” olması bekleniyor. Ancak isim hakkıyla ilgili bir sorun yaşanması ihtimaline karşı “Değişim Partisi” adı da yedekte tutuluyor.

90'IN ÜZERİNDE CHP'Lİ VEKİL ÖZEL'İN PARTİSİNE GEÇECEK

Kuruluş sürecinin ilk aşamasında Özgür Özel ile birlikte hareket eden 90’ın üzerinde milletvekilinin CHP’den istifa etmesi bekleniyor. Milletvekillerinin istifalarını sosyal medya hesaplarından duyurmasının ardından kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığına teslim edilecek.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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