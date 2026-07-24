Son Dakika | Yeni partinin logosunda ilk bilgiler sızdı! Detaylar Halk TV'de

Halktv.com.tr/Özel Haber

Türkiye’nin yeni partisinin logosu netleşti. Özgür Özel liderliğinde bugün kuruluş dilekçesi verilecek partinin logosunda nazar boncuğu bulunacak. Bir süredir devam eden logo çalışmalarında birkaç tasarım üzerinde yoğunlaşıldığı ama ağırlıklı görüşün nazar boncuklu tasarımda birleştiği öğrenildi. Eğer son anda bir değişiklik olmazsa yeni partinin logosu nazar boncuğu şeklinde olacak.

İKİ İSİMDEN BİRİ OLACAK

Partinin adının “Yeni Parti” olması bekleniyor. Ancak isim hakkıyla ilgili bir sorun yaşanması ihtimaline karşı “Değişim Partisi” adı da yedekte tutuluyor.

90'IN ÜZERİNDE CHP'Lİ VEKİL ÖZEL'İN PARTİSİNE GEÇECEK

Kuruluş sürecinin ilk aşamasında Özgür Özel ile birlikte hareket eden 90’ın üzerinde milletvekilinin CHP’den istifa etmesi bekleniyor. Milletvekillerinin istifalarını sosyal medya hesaplarından duyurmasının ardından kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığına teslim edilecek.