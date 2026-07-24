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Fikret Bila
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Siyaset sahnesinde yeni parti

Özgür Özel’in başkanlığında dün Meclis’te gerçekleşen ve 90 kadar CHP milletvekilinin katıldığı toplantıda yeni parti kurulması konusunda oylama yapıldı.

Milletvekilleri oybirliğiyle yeni parti kurulmasına karar verdiler.

Karar sonrasında CHP’den istifa etmeye başlayan milletvekilleri aynı anda yeni partinin kurulması için imza vermeye de başladılar.

İmzalar yetişirse yeni partinin kurulmasına ilişkin dilekçe bugün Murat Emir tarafından İçişleri Bakanlığı’na verilecek. Milletvekilleri imzaların yetişmesi ve başvurunun bugün yapılabilmesi için çaba harcıyorlar. Nedeni yeni partinin bugün, 24 Temmuz’da Lozan Barış Antlaşması’nın imzalandığı gün kurulmuş olması.

İmzalar yetişmezse yeni partini kuruluş dilekçesi 27 Temmuz Pazartesi günü İçişleri Bakanlığı’na verilecek.

90 milletvekilinin geçmesiyle Yeni Parti, Meclis’te ana muhalefet partisi konumunda olacak.

Yeni Parti’nin kurulmasıyla birlikte 81 ilde örgütlenme çalışmaları da başlayacak.

CHP’de görevden alınan il başkanlarının yanı sıra yeni partiye geçecek olan il ve ilçe başkanları örgütlenme çalışmalarını hızlandıracaklar.

Kısa süre içinde Yeni Parti ülke düzeyinde örgütlenmesini tamamlayacak.

Yeni Parti’ye geçecek milletvekilleri de seçim bölgelerine dağılarak örgütlenme çalışmalarına yardımcı olacaklar.

Yeni Parti’nin kurmayları CHP’den ayrılıp yeni bir parti çatısı altında örgütlenme talebinin halktan geldiği konusu üzerinde önemle duruyorlar.

Özgür Özel’in yurt gezilerinde halkın yeni parti kurulması için bir hareket başlattığına dikkat çekiyorlar.

“Yeni Parti kurulması kararını halk verdi biz de gereğini yaptık” diyorlar.

Özel’in yurt genelinde yaptığı mitingler, sokakta vatandaşla başlattığı doğal toplantılar, esnaf ziyaretleri, toplumda Yeni Parti’ye büyük bir destek olduğu gerçeğini ortaya çıkardı.

Özel’in bu temasları yeni bir halk hareketini ortaya çıkardı.

Bu hareket artık bir siyasi partiye dönüşmüş durumda.

Yapılan anketler Yeni Parti’ye desteğin sadece CHP tabanından değil, bu iktidardan memnun olmayan diğer kesimlerden de geldiğini ortaya koyuyor.

Bu Yeni Parti için büyük avantaj.

Halkın estirdiği bu rüzgârın seçimlere kadar süreceği de belli.

İktidarın CHP’nin bölünmesiyle ortaya çıkacak tablonun kendi lehine olacağı yönündeki hesabının tutmadığı görülüyor.

Bu nedenle Yeni Parti’nin önünün kesilmesi için başka yolları da deneyebilir.

Yeni Parti yönetiminin bu konuda çok dikkatli olması gerekir.

Yeni Parti’nin başına bir iş getirebilirler düşüncesiyle yedekte bir hatta iki partinin de hazır tutulmasında fayda var.

Özel ve kurmayları bu önlemleri alacak deneyime sahipler.

Yapılacak özgür bir seçimde Yeni Parti’nin ipi birincilikle göğüslemesi en yüksek olasılık.

Yeni Parti Lideri Özgür Özel ve kurmaylarının en kısa sürede erken seçime ulaşılması hedefine kilitlenmeleri gerekiyor.

Yeni Parti CHP Özgür Özel
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