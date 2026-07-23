Fenerbahçe'de forma giyen milli futbolcu İsmail Yüksek ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Eski futbolcu İbrahim Yavuz, oyuncunun menajeri ile görüşme yaptığı ve İsmail Yüksek'e ciddi tekliflerin olduğunu dile getirdi.

YÖNETİM AYRILIĞA SICAK BAKMIYOR

Radyo Gol'den Berk Sayar'a konuşan İbrahim Yavuz, ''İsmail Yüksek'in menajeriyle az önce görüştüm. İsmail Yüksek'e çok ciddi tekliflerin olduğunu, Fenerbahçe yönetiminin ayrılık ihtimaline kesinlikle sıcak bakmadığını öğrendim'' ifadelerini kullandı.

İSMAİL YÜKSEK'İN KARİYERİ

Fenerbahçe'nin milli orta saha oyuncusu İsmail Yüksek, futbola Bursa altyapısında başladı. Profesyonel kariyerine Gölcükspor'da adım atan başarılı futbolcu, 2020 yılında Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Sarı-lacivertli ekibe katıldıktan sonra Balıkesirspor, Adana Demirspor ve Bursaspor'da kiralık olarak forma giyen İsmail Yüksek, kazandığı tecrübeyle Fenerbahçe'ye geri döndü. Özellikle 2022-23 sezonundan itibaren ilk 11'in önemli isimlerinden biri haline gelen milli futbolcu, mücadeleci oyunuyla dikkat çekti.

A Milli Takım formasını da başarıyla giyen İsmail Yüksek, hem Fenerbahçe'nin hem de ay-yıldızlı ekibin orta sahasında önemli bir rol üstlenmeye devam ediyor.