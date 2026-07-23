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Yumurtalarda salmonella alarmı! Milyonlarca ürün için geri çağırma kararı

Salmonella riski nedeniyle ABD’de yaklaşık 1,6 milyon dizine yumurta için geri çağırma kararı alındı. Yetkililer, söz konusu ürünlerin tüketilmemesi konusunda uyarıda bulundu.

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Yumurtalarda salmonella alarmı! Milyonlarca ürün için geri çağırma kararı
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ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), salmonella bakterisi bulaşmış olabileceği gerekçesiyle milyonlarca yumurtanın geri çağrıldığını bildirdi.

İKİ ÇİFTLİKTE BAKTERİ TESPİT EDİLDİ

FDA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Midwest Poultry Services adlı gıda şirketi, Texas eyaletinde üretim yaptığı iki çiftlikte salmonella enteritidis bakterisi tespit etti.

Bakterinin tespitinin ardından Texas'taki çiftliklerde üretilen yumurtaların dağıtımını durduran şirket, FDA aracılığıyla uyarı yayımladı.

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Şirket, Texas'taki çiftliklerden 6 Haziran ile 3 Temmuz arasında dağıtıma çıkan yaklaşık 1,6 milyon düzine beyaz ve kahverengi yumurtayı bakteriyle kontamine olma ihtimaline karşı geri çağırdı.

HAYATİ TEHLİKEYE YOL AÇIYOR

Yumurtalar Texas, Oklahoma ve Louisiana eyaletindeki alıcılara dağıtıldı ve buralara ek olarak Arkansas, New Mexico ve Mississippi eyaletlerindeki satış noktalarında da müşterilere sunuldu, ancak şu ana kadar hastalık vakası bildirilmedi.

Salmonella salgınının belirtileri arasında ateş, ishal, mide bulantısı, istifra ve karın ağrısı yer alıyor. Vakaların çoğunda belirtiler birkaç günde ortadan kalkarken özellikle küçük yaştakiler ve bağışıklık sistemi zayıf olanlarda hayati tehlikeye yol açabiliyor.​​​​​​​
(AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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