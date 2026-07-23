Altın yatırımcısı bu kararı bekliyor

Küresel piyasalarda yatırımcıların gözü gelecek hafta açıklanacak ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararına çevrilirken, altın fiyatları son iki haftanın en yüksek seviyelerine yakın seyrini sürdürüyor. Jeopolitik gelişmelerin etkisi ile güvenli liman talebi artarken, yükselen tahvil faizleri ise fiyatlardaki yükselişi sınırlıyor.

Ons altın güne yüzde 0,2 düşüşle,4.121 dolardan başladı. İç piyasada gram altın ise yüzde 0,1 değer kaybederek 6.258 TL seviyesinde işlem görüyor.

Orta Doğu’da artan jeopolitik riskler, yatırımcıların güvenli liman varlıklarına yönelmesine neden oluyor. ABD’nin İran’a yönelik yeni adımları ile Yemen’deki Husilerin Kızıldeniz’de petrol tankerine hedef falan saldırıları, enerji arzına ilişkin endişeleri yeniden gündeme taşıdı.

Gelişmelerin etkisiyle petrol fiyatları yüzde 1,5’in üzerinde yükselerek son altı haftanın zirvesine çıkarken, güvenli liman olarak görülen altına olan ilgi de arttı. Buna karşın ABD tahvil getirilerindeki yükseliş ve güçlü seyreden dolar yukarı yönlü ivmeyi dizginliyor. Spotta altın bir önceki seansta ulaştığı iki haftalık zirveye yakın seviyelerde yatay seyir izlerken, ABD altın vadeli işlemlerinde ise hafif bir gerileme kaydedildi.

Piyasalardaki hareketliliğin ana kaynağına Orta Doğu’daki sıcak gelişmeler oluşturuyor ABD’nin İran’ı hedef alan yeni hamleleri enerji sektöründe arz kaygılarını da beraberinde getirdi. Petrol fiyatları yüzde 1,5’i aşan primle son altı haftanın en yüksek seviyesine tırmandı.

FED VE ECB'DEN GELECEK SİNYALLER PİYASALAR İÇİN KRİTİK



Yatırımcıların odağındaki temel unsuru ise FED’in gelecek haftaki toplantısı.

Piyasa konsensüsü bankanın faiz oranlarının sabit tutacağı yönünde olsa da yıl sonuna kadar en az bir faiz artırımı halen fiyatlamaların içinde yer alıyor. FED kanadından yapılacak açıklamaların kısa vadeli trend üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

FED'in hemen ardından Avrupa Merkez Bankası‘da ( ECB) sahne alacak. ECB’nin de mevcut faiz oranlarını koruması, ancak eylül ayı için olası bir artırım seçeneğini masada tutması öngörülüyor.