Bali'de tatildeydi! 1,65 milyon liralık tiny house'una döndüğünde şoke oldu

Adana'da öğretmen Burcu Güven'in (37), Bali'de tatil yaptığı sırada 1 milyon 650 bin lira değerindeki ‘tiny house'u kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. Şikayetçi olan Güven, taşınabilir evinin bulunması için yetkililerden yardım istedi.

Kentteki özel bir kreşte okul öncesi öğretmenliği yapan Burcu Güven, tatil için Endonezya'nın Bali Adası'na gitti. Güven, tatili sırasında arkadaşının telefonuyla Seyhan ilçesi Yenimahalle'de boş arazideki ‘tiny house'unun 7 Haziran'da çalındığını öğrendi. Tatilini yarıda keserek kente dönen Burcu Güven, emniyete giderek şüphelilerden şikayetçi oldu.

Taşınabilir evi ailesiyle birlikte 1 milyon 650 bin TL'ye hem yatırım hem de hobi amacıyla satın aldıklarını belirten Güven, "Bizim için büyük bir yatırımdı. Bizim emeğimiz ve hayallerimiz olan bu yapıyı çaldılar. Yetkililerden hırsızların bulunmasını istiyoruz. Gören duyan varsa da bizlerle iletişime geçsin. Taşınabilir evimize tekrar kavuşmak istiyoruz" dedi.

KISA SÜREDE BULUNDU

Adana'da öğretmen tatildeyken çalınan ‘tiny house'u (küçük ev), polislerin 20 kilometrelik alanda yaptığı kamera incelemesi sonucu bir depoda bulundu. Çalınan ev öğretmene teslim edildi.

ŞÜPHELİYİ YAKALAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalınan tiny house'u bulmak için çalışma başlattı. Kısa sürede 20 kilometrelik alanda bulunan KGYS ve güvenlik kameraları tek tek incelendi. Yapılan incelemelerde tiny house'un bir çekici vasıtasıyla Sarıçam ilçesine bağlı Güzel Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir depoya götürüldüğü belirlendi. Oto hırsızlık ekipleri, depoya giderek aldıkları küçük evi Burcu Güven'e teslim etti. Hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

(DHA)