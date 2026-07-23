850 yıl sonra ilk kez yaşanacak! Daha 2 yıl var ama oteller dolmaya başladı

Yeni Zelanda‘nın Dunedin kenti, 22 Temmuz 2028’de yaşanacak tam güneş tutulması için hazırlık sürecine girdi. Kenent’den yaklaşık 850 yıl sonra ilk kez tam olarak izlenebilecek doğa olayı, gerçekleşmesine iki yıl olmasına rağmen şimdiden yoğun ilgi görüyor. Bu ilgi nedeniyle kentteki oteller rezervasyon almaya başladı.

Bilim insanlarının hesaplamalarına göre 22 Temmuz 2028 tarihinde saat 16:17’de Ay, Güneş’in önünü tamamen kapatacak. Yaklaşık 100 kilometre genişliğindeki gölge Yeni Zelanda‘nın üzerine düşerken, tam tutulma hattındaki bölgelerde gündüz vakti 2 dakika 51 saniye boyunca geceyi andıran bir karanlık yaşanacak.

KONAKLAMA SEKTÖRÜ HAREKETLENDİ

Yaşanacak olan tam güneş tutulmasının bölgeye çekeceği ziyaretçiler, turizm sektörünü de harekete geçirdi. Dunedin’deki bazı oteller, tutulma gözlüğünü de kapsayan özel konaklama paketlerini kısa sürede tüketti. Çok sayıda işletme ise rezervasyon talepleri almaya devam ediyor.

Yaklaşık 130 bin kişinin yaşadığı Dunedin’e tutulmayı izlemek amacıyla, 35 bin ziyaretçinin gelmesi bekleniyor. Uzmanlar bu yoğunluğun yerel ekonomiye ve turizm gelirlerine önemli katkı sağlayacağını belirtiyor.