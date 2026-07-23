Tatil planı yapanlar dikkat! Emniyetten sahte rezervasyon uyarısı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, tatil dönemlerinde karşılaşılabilecek sahte rezervasyon ve dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşları uyardı.

Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, sahte rezervasyon ve dolandırıcılık girişimlerine karşı aşırı düşük fiyatların ve çok cazip tekliflerin bağımsız kaynaklardan teyit edilmesi gerektiği belirtildi.

"3D SECURE" VE GÜVENLİ ÖDEME VURGUSU

Acente veya otelin Kültür ve Turizm Bakanlığına kayıtlı belge ve bilgilerinin mutlaka doğrulanması gerektiği vurgulanarak, ödemelerin sadece "3D Secure" ve güvenli ödeme geçitleri üzerinden yapılmasının altı çizildi.

FATURA MUTLAKA SAKLANMALI

Rezervasyon onayının yazılı bir kopyasının, sözleşme ve faturanın mutlaka saklanması, sadece site içi yorumların değil, bağımsız ve doğrulanmış kullanıcı değerlendirmelerinin de incelenmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

Vatandaşlardan resmiyetinden emin olunmayan hiçbir tesise "son şans" baskısıyla ödeme yapmamaları istendi.



(AA)