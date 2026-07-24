Son Dakika | Yeni Parti'nin ilk gününde dakika dakika yaşananlar!

Özgür Özel, Yeni Parti'nin kuruluş dilekçesinin verilmesinin ardından cuma namazını kılmak için Hacı Bayram Veli Cami'ne namaz kılmak için geldi. Özel, caminin içine girmekte zorlandı. Vatandaşların ilgisi büyük oldu. Özel'in gelişini duyan yanına gitmek istedi. Özel, yoğun ilgi dolayısıyla yürümekte zorlandı.