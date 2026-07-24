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Halk TV Siyaset Son Dakika | Yeni Parti'nin ilk gününde dakika dakika yaşananlar!

Son Dakika | Yeni Parti'nin ilk gününde dakika dakika yaşananlar!

Son dakika... CHP'deki mutlak butlan sürecinin ardından başlayan süreçte bugün yeni bir dönem başladı. Yeni Parti, Özgür Özel liderliğinde yola çıktı. Partinin kurulmuş dilekçesi 91 vekilin imzasıyla İçişleri Bakanlığı'nda. İşte yaşananlar...

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CHP'nin seçilmiş son genel başkanı Özgür Özel'in liderliğinde kurulan Yeni Parti için 91 milletvekili CHP'den istifa etti ve Yeni Parti'nin kuruluş dilekçesine imza attı.

Son Dakika | Yeni Parti'nin ilk gününde dakika dakika yaşananlar! - Resim : 1

Yeni Parti, bürokratik işlemler tamamlanınca Türkiye'nin yeni ana muhalefet partisi olacak.

Bakanlığa kuruluş dilekçesinin verilmesi sonrası yaşanan tüm gelişmeler halktv.com.tr'de...

ÖZEL HACI BAYRAM'DA

Özgür Özel, Yeni Parti'nin kuruluş dilekçesinin verilmesinin ardından cuma namazını kılmak için Hacı Bayram Veli Cami'ne namaz kılmak için geldi. Özel, caminin içine girmekte zorlandı. Vatandaşların ilgisi büyük oldu. Özel'in gelişini duyan yanına gitmek istedi. Özel, yoğun ilgi dolayısıyla yürümekte zorlandı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Özgür Özel Yeni Parti
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