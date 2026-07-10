İsrailli yerleşimciler Filistinli çocukların okulunu yıktı

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrailli yerleşimciler 8 ay önce halkını göçe zorladıkları Yanun köyüne saldırdı. Saldırıda, köyde 15 öğrenciye eğitim hizmeti veren ilkokul hedef alındı ve bina kullanılamaz hale getirildi.

OKUL YIKILDI

Yanun köyündeki ilkokul, 6. sınıfa kadar 15 öğrenciye eğitim hizmeti veriyordu. Filistin Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Yerleşimcilerin Yanun köyündeki okulu yıkmaları, Filistinli çocuklara yönelik işlenen suçlara bir yenisi olarak eklenmiştir" denildi.

ULUSLARARASI HUKUKA AYKIRI

Açıklamada, okulun yıkılmasının uluslararası insancıl hukuka ve uluslararası anlaşmalara karşı işlenmiş bir ihlal olduğu vurgulandı. Yıkımın, Filistin halkının eğitim sistemini hedef alan sistematik bir saldırı olduğu ve İsrail'in bu eylemlerle Filistinli çocukları en temel hakları olan eğitimden mahrum bırakmayı hedeflediğine işaret edildi. Filistin Eğitim Bakanlığı, uluslararası toplum ve insan hakları kuruluşlarına Filistin halkının eğitim haklarını korumak için harekete geçme çağrısı yaptı.

(AA)