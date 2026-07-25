Yolcu uçağında korku dolu anlar! Powerbank bir anda alev aldı



Çin’de bir yolcu uçağında inişin ardından kabin üstü bagaj bölümünde bulunan bir powerbankın alev alması paniğe yol açtı. Kabin ekibinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alınırken olayda yaralanan olmadı. Uzmanlar ise yaz tatili döneminde uçakla seyahat edecek yolcuları taşınabilir bataryalar konusunda dikkatli olmaları için uyarıyor.



YANGIN, UÇAK PİSTE İNDİKTEN HEMEN SONRA ÇIKTI

Olay, China Eastern Havayolları’na ait Lanzhou- Guiyang seferini yapan yolcu uçağının Guiyang Longdongbao Uluslararası Havalimanı’na iniş yapmasının ardından meydana geldi.

Yetkililerin verdiği bilgiye göre yangın, kabin üstü bagaj bölümünde bulunan bir yolcuya ait taşınabilir bataryanın alev alması sonucu başladı.

KABİN EKİBİ YANGINI BÜYÜMEDEN SÖNDÜRDÜ

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bagaj bölümünden yükselen Alevilere kabin görevlilerinin hızla müdahale ettiği görüldü. Ekipler, bagajları bölmeden çıkararak yangını kontrol altına aldı.

Kabin görevlileri yolcuları sakin olmaları konusunda uyarırken, ihbar üzerine havalimanı itfaiye ekipleri de uçağa yönlendirildi. Yetkililer, itfaiye ekipleri olay yerine ulaştığında yangının kabin personeli tarafından söndürülmüş olduğunu ve olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadımadığını açıkladı.

POWERBANKLER NEDEN ALEV ALIYOR?

Uzmanlara göre lityum iyon pillerle çalışan powerbankler; üretim hatası, darbe, ezilme, aşırı ısınma ya da iç kısa devre nedeniyle “ termal kaçak” olarak adlandırılan kontrolsüz ısınma sürecine girebiliyor. Bu durum uzun vadede yangına sebebiyet verebiliyor.

Uzmanlar, taşınabilir bataryaların valizde değil el bagajında taşınması konusunda uyarıyor. Hasarlı, şişmiş veya darbe almış bataryaların kullanılmaması gerekiyor.