Kadir İnanır'ın mirası ortaya çıktı: Gayrimenkuller milyon dolarlık saatler ve altın çakmaklar...

Kadir İnanır'ın vefatının ardından merak edilen mirasına ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Yeşilçam'ın usta isminin vefatının ardından mirası ve vasiyetleri gündeme geldi. Zatürre nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 27 Haziran'da yaşamını yitiren 77 yaşındaki sanatçının, 2015 yılında bir, 2022 yılında ise noter huzurunda iki ayrı vasiyet hazırladığı öğrenildi.

İçeriği gizli tutulan üç vasiyetin, yasal sürecin tamamlanmasının ardından eylül ayında açılması bekleniyor. Böylece İnanır'ın yüklü miktarda para, değerli koleksiyon saatleri, altın kaplama çakmaklardan oluşan mal varlığını kimlere bıraktığı da resmiyet kazanacak.

GAYRİMENKULLER, MİLYON DOLARLIK SAATLER VE ALTIN ÇAKMAKLAR...

Kadir İnanır'ın vefatının ardından en çok merak edilen konulardan biri de geride bıraktığı mal varlığı oldu. Bankalarda yüklü miktarda parası ve çok sayıda gayrimenkulü bulunduğu belirtilen usta oyuncunun mirasının nasıl paylaşılacağı, vasiyetlerin açıklanmasıyla netlik kazanacak.

İnanır'ın mal varlığı arasında yalnızca banka hesapları ve taşınmazlar bulunmuyor. Sanatçının yıllar içinde oluşturduğu özel koleksiyonlar da mirasın önemli parçaları arasında yer alıyor.

Yaklaşık 25 adet Rolex saat koleksiyonuna sahip olduğu belirtilen İnanır'ın, ağırlıklı olarak S.T. Dupont, Cartier, Dunhill ve Zippo marka altın kaplama çakmaklardan oluşan koleksiyonu ile özel işlemeli yüzükleri de dikkat çekiyor.

Kurbağalara olan ilgisiyle tanınan usta oyuncunun, dünyanın farklı ülkelerinden topladığı yaklaşık 3 bin kurbağa figürü de koleksiyonunda yer alıyor.

KADİR İNANIR'IN MİRASI ORTAYA ÇIKTI VASİYETLERİ DE EYLÜL'DE AÇILACAK

Aslen Ordu'nun Fatsa ilçesinden olan Kadir İnanır, sekiz kardeşli bir ailenin ferdiydi. Kardeşlerinden yalnızca ağabeyi Reşit İnanır'ın hayatta olduğu, çok sayıda yeğeninin bulunduğu biliniyor.

Üç ayrı vasiyetin içeriği henüz açıklanmazken, aile bireylerine ya da başka kişi ve kurumlara yönelik nasıl bir paylaşım yapıldığı da gizliliğini koruyor. Öte yandan Kadir İnanır, 24 yıldır birlikte olduğu Jülide Kural ile resmi nikâh yapmamıştı. Bu nedenle vasiyetlerin açıklanması, mirasın hukuki süreci açısından da önem taşıyor.

Usta sanatçının vefatının ardından büyük üzüntü yaşayan Jülide Kural'ın ise kamuoyuna herhangi bir açıklama yapmadığı, yakın çevresine göre yas sürecini sessiz şekilde geçirdiği ifade ediliyor.

Üç ayrı vasiyetin neden hazırlandığı ve içeriklerinde hangi tasarrufların yer aldığı eylül ayında açılacak vasiyetlerle birlikte netleşecek. Böylece hem Kadir İnanır'ın son iradesi hem de mirasının nasıl paylaşılacağı resmiyet kazanmış olacak.