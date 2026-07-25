Halk TV Türkiye Kuvvetli sağanak daha ne kadar sürecek? Yaz ortasında kışı yaşattı

Kuvvetli sağanak daha ne kadar sürecek? Yaz ortasında kışı yaşattı Kuvvetli sağanak beklendiği gibi cumartesi gününü kabusa çevirdi. Yaz ortasında adeta kışı yaşattı. İstanbul ve Ankara dahil olmak üzere 35 il olumsuz hava koşullarından etkilenirken herkes "Daha ne kadar sürecek?" sorusuna yanıt arıyor. İşte yanıtı.

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