Kuvvetli sağanak daha ne kadar sürecek? Yaz ortasında kışı yaşattı
Kuvvetli sağanak beklendiği gibi cumartesi gününü kabusa çevirdi. Yaz ortasında adeta kışı yaşattı. İstanbul ve Ankara dahil olmak üzere 35 il olumsuz hava koşullarından etkilenirken herkes "Daha ne kadar sürecek?" sorusuna yanıt arıyor. İşte yanıtı.
YAZ ORTASINDA KIŞI YAŞATTI
Meteoroloji'nin hava durumu raporlarında günler öncesinden duyurduğu kuvvetli sağanak yağışlı soğuk hava dalgası, İstanbul ve Ankara dahil olmak üzere günün ilk saatlerinden itibaren etkili olurken yaz ortasında adeta kışı yaşattı.
Mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar bugün önemli ölçüde düşüş yaşarken sıcaklıklar yarın da mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek.
Öğle saatleri itibarıyla Afyonkarahisar 20°C, Aksaray 23°C, Ankara 17°C, Antalya 28°C, Balıkesir 22°C, Bartın 20°C, Bitlis 28°C, Bursa 19°C, Çorum 19°C, Denizli 25°C, Düzce 18°C, Edirne 26°C, Erzurum 28°C, Hatay 28°C, İstanbul 21°C, İzmir 27°C, Karaman 28°C, Kars 28°C, Kastamonu 17°C, Kırklareli 24°C, Konya 22°C, Ordu 25°C, Samsun 23°C, Sivas 28°C, Tekirdağ 26°C, Trabzon 25°C ve Van 29°C sıcaklık değerlerini gördü.
KUVVETLİ SAĞANAK DAHA NE KADAR SÜRECEK?
Gün içinde kuvvetli ve çok kuvvetli sağanaktan etkilenecek 35 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı.
Düşen sıcaklıklar ve neredeyse aralıksız süren yağışların ardından "Kuvvetli sağanak daha ne kadar sürecek?" sorusu akıllara geldi.
Meteoroloji haritalarında öğle saatleri itibarıyla süren yağışın etkili olmayı sürdüreceği görüldü.
Akşam saatlerine doğru sağanak yağışa neden olan bulutlarda hareketlilik başlayacak.
İstanbul başta olmak üzere yağmur bulutları kuzey yönlü harekete geçecek.
Karadeniz'in batısı ve ortasında etkili olmayı sürdüren çok kuvvetli sağanak, akşam saatlerinde hafiflemeye başlayacak.
Yağmur bulutlarının gece saatlerine doğru İstanbul ve Ankara'dan uzaklaşacak. Meteoroloji haritalarına göre, gün dönümünde Karadeniz kıyısında etkili olarak karaya paralel seyreden yağış görülecek.
Yarın sabah saatlerinden itibaren yeniden yurda giriş yapacak yağış, Karadeniz kıyılarında etkili olmaya başlayacak.
Yine yarın öğle saatlerinde iç kesimlere doğru uzanacak.