Real Madrid'de işler değişti: Avrupa devi Arda Güler'e anında talip oldu
Chelsea, Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler'i transfer etmek için harekete geçti. İngiliz ekibinde teknik direktör Xabi Alonso, milli futbolcuyu transfer etmek için bizzat görüşecek.
Yeni sezon öncesi Real Madrid'de hazırlıklar devam ediyor. Dünya Kupası'nın ardından bir süre Türkiye'de tatil yapan milli futbolcumuz Arda Güler çalışmalara başladı.
XABI ALONSO ESKİ ÖĞRENCİSİNİ İSTİYOR
İlk antrenmanındaki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Arda Güler'e İngiltere'den talip çıktı. İngiliz basınında yer alan habere göre; Chelsea teknik direktörü Xabi Alonso, genç futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.
İspanyol teknik adam, Arda Güler'i Chelsea'ye gelmeye ikna etmek için bire bir görüşmeler yapacak.
MOURINHO'NUN GELİŞİ İŞLERİ DEĞİŞTİRDİ
Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğe gelmesiyle birlikte Real Madrid'de işler değişti. İlk etapta düzenli ilk 11'de yer alması beklenen Arda Güler'in taktik değişikliği nedeniyle hamle oyuncusu olacağı ifade edildi.
XABI ALONSO İLK 11'DE ŞANS VERİYORDU
Öte yandan geçtiğimiz sezonun başında Real Madrid'i çalıştıran Xabi Alonso, Arda Güler'i sık sık ilk 11'de tercih ediyordu.