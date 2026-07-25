Son Dakika | Yeni Parti'nin A Takımı belli oldu! İşte MYK'daki isimler
Son dakika... Yeni Parti’de Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri ve görev dağılımı açıklandı. Genel Başkan Özgür Özel liderliğinde toplanan PM, isimleri belirledi.
YENİ Parti, Özgür Özel liderliğinde ilk Parti Meclisi (PM) toplantısını gerçekleştirdi. YENİ Parti'nin A Takımı belli oldu.
Merkez Yönetim Kurulu'nda (MYK) görev dağılımı şöyle gerçekleşti:
- Genel Sekreter: Yunus Emre
- Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Ensar Aytekin
- İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Özgür Ceylan
- Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Yaşar Tüzün
- Hukuk, Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Gizem Özcan
- Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Nurhayat Altaca Kayışoğlu
- Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Utku Çakırözer
- Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Aylin Yaman
- Parti Sözcüsü: Zeynel Emre
NELER DEĞİŞTİ?
Yeni Parti MYK’sında Ensar Aytekin, Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Zeynel Emre, Özel dönemindeki son CHP yönetiminde üstlendikleri görevleri korudu. Yunus Emre, Özgür Ceylan, Yaşar Tüzün, Gizem Özcan, Utku Çakırözer ve Aylin Yaman ise son CHP MYK’sına göre yönetime giren yeni isimler oldu.
CHP’nin son MYK’sında 18 isim bulunurken Yeni Parti yönetimi dokuz kişiden oluşturuldu. CHP’de ayrı ayrı temsil edilen insan hakları, dış politika, ekonomi, millî savunma, çevre, yolsuzlukla mücadele ve emek politikaları gibi alanlara Yeni Parti’nin ilk MYK’sında yer verilmedi. Buna karşılık seçim ve hukuk işleri birleştirildi; medya ile halkla ilişkiler ise iki ayrı yöneticiye bağlandı.
|Görev
|Özgür Özel dönemindeki CHP MYK’sı
|Yeni Parti MYK’sı
|Değişiklik
|Genel Sekreter
|Selin Sayek Böke
|Yunus Emre
|Değişti
|Yurt içi örgütlenme
|Ensar Aytekin
|Ensar Aytekin
|Aynı isim
|Yurt dışı örgütlenme
|Nurhayat Altaca Kayışoğlu
|Nurhayat Altaca Kayışoğlu
|Aynı isim
|İdari ve Mali İşler
|Özgür Karabat
|Özgür Ceylan
|Değişti
|Yerel Yönetimler
|Gökan Zeybek
|Yaşar Tüzün
|Değişti
|Seçim İşleri
|Gül Çiftçi
|Gizem Özcan
|Değişti
|Hukuk İşleri
|Gökçe Gökçen
|Gizem Özcan
|Hukuk ve seçim işleri birleştirildi
|Medya ve Halkla İlişkiler
|Burhanettin Bulut
|Utku Çakırözer ve Aylin Yaman
|Görev ikiye ayrıldı
|Parti Sözcüsü
|Zeynel Emre
|Zeynel Emre
|Aynı isim