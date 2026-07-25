Son Dakika | Yeni Parti'nin A Takımı belli oldu! İşte MYK'daki isimler

YENİ Parti, Özgür Özel liderliğinde ilk Parti Meclisi (PM) toplantısını gerçekleştirdi. YENİ Parti'nin A Takımı belli oldu.

Merkez Yönetim Kurulu'nda (MYK) görev dağılımı şöyle gerçekleşti:

- Genel Sekreter: Yunus Emre

- Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Ensar Aytekin

- İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Özgür Ceylan

- Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Yaşar Tüzün

- Hukuk, Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Gizem Özcan

- Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Nurhayat Altaca Kayışoğlu

- Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Utku Çakırözer

- Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Aylin Yaman

- Parti Sözcüsü: Zeynel Emre

NELER DEĞİŞTİ?

Yeni Parti MYK’sında Ensar Aytekin, Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Zeynel Emre, Özel dönemindeki son CHP yönetiminde üstlendikleri görevleri korudu. Yunus Emre, Özgür Ceylan, Yaşar Tüzün, Gizem Özcan, Utku Çakırözer ve Aylin Yaman ise son CHP MYK’sına göre yönetime giren yeni isimler oldu.

CHP’nin son MYK’sında 18 isim bulunurken Yeni Parti yönetimi dokuz kişiden oluşturuldu. CHP’de ayrı ayrı temsil edilen insan hakları, dış politika, ekonomi, millî savunma, çevre, yolsuzlukla mücadele ve emek politikaları gibi alanlara Yeni Parti’nin ilk MYK’sında yer verilmedi. Buna karşılık seçim ve hukuk işleri birleştirildi; medya ile halkla ilişkiler ise iki ayrı yöneticiye bağlandı.