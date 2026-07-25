Otomobil alacaklar dikkat! En çok tercih edilen marka ve renk belli oldu
Türkiye’de yılın ilk altı ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerde en çok gri renk tercih edilirken, markalarda Renault zirvede yer aldı. TÜİK verileri, sürücülerin otomobil tercihlerini ortaya koydu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgiye göre, yılın ilk yarısında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11,7 azalarak 962 bin 739'a geriledi. Söz konusu taşıtların 456 bin 50'si otomobil olarak kayıtlara geçti.
SÜRÜCÜLERİN TERCİHİ GRİ OLDU
Bu dönemde kaydı yapılan otomobillerin renklerine göre dağılımına bakıldığında en çok tercih edilen rengin "gri" olduğu görüldü.
Yılın 6 ayında 190 bin 529 gri otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. Bunu 117 bin 4 ile beyaz, 54 bin 144 ile siyah, 44 bin 877 ile mavi, 25 bin 379 ile yeşil, 14 bin 634 ile kırmızı, 5 bin 988 ile kahverengi takip etti. Bu dönemde 1576 turuncu, 1370 sarı otomobilin de trafiğe kaydı gerçekleştirildi.
RENAULT ZİRVEDE YER ALDI
2026 yılının ocak-haziran döneminde kaydı yapılan otomobillerin markalara göre dağılımına bakıldığında ise Renault öne çıktı.
Yılın ilk yarısında 15 bin 136 Renault marka otomobilin trafiğe kaydı gerçekleştirildi. Bunu 5 bin 248 ile Hyundai, 4 bin 908 ile Volkswagen ve 4 bin 791 ile Fiat izledi.
Ocak-haziran döneminde trafiğe kaydı yapılan araçların renklerine göre dağılımı şöyle:
Gri: 190 bin 529
Beyaz: 117 bin 4
Siyah: 54 bin 144
Mavi: 44 bin 877
Yeşil: 25 bin 379
Kırmızı: 14 bin 634
Kahverengi: 5 bin 988
Turuncu: 1 bin 576
Sarı: 1 bin 370
Bilinmiyor: 549
En çok tercih edilen 10 marka ise şu şekilde sıralandı:
Renault – 15 bin 136
Hyundai – 5 bin 248
Volkswagen – 4 bin 908
Fiat – 4 bin 791
Toyota – 3 bin 825
Peugeot – 3 bin 695
Mercedes-Benz – 3 bin 22
Citroen – 2 bin 272
BMW – 2 bin 77
Togg – 2 bin 73
(AA)