Otomobil alacaklar dikkat! En çok tercih edilen marka ve renk belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgiye göre, yılın ilk yarısında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11,7 azalarak 962 bin 739'a geriledi. Söz konusu taşıtların 456 bin 50'si otomobil olarak kayıtlara geçti.

SÜRÜCÜLERİN TERCİHİ GRİ OLDU

Bu dönemde kaydı yapılan otomobillerin renklerine göre dağılımına bakıldığında en çok tercih edilen rengin "gri" olduğu görüldü.

Yılın 6 ayında 190 bin 529 gri otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. Bunu 117 bin 4 ile beyaz, 54 bin 144 ile siyah, 44 bin 877 ile mavi, 25 bin 379 ile yeşil, 14 bin 634 ile kırmızı, 5 bin 988 ile kahverengi takip etti. Bu dönemde 1576 turuncu, 1370 sarı otomobilin de trafiğe kaydı gerçekleştirildi.

RENAULT ZİRVEDE YER ALDI



2026 yılının ocak-haziran döneminde kaydı yapılan otomobillerin markalara göre dağılımına bakıldığında ise Renault öne çıktı.

Yılın ilk yarısında 15 bin 136 Renault marka otomobilin trafiğe kaydı gerçekleştirildi. Bunu 5 bin 248 ile Hyundai, 4 bin 908 ile Volkswagen ve 4 bin 791 ile Fiat izledi.

Ocak-haziran döneminde trafiğe kaydı yapılan araçların renklerine göre dağılımı şöyle:

Gri: 190 bin 529

Beyaz: 117 bin 4

Siyah: 54 bin 144

Mavi: 44 bin 877

Yeşil: 25 bin 379

Kırmızı: 14 bin 634

Kahverengi: 5 bin 988

Turuncu: 1 bin 576

Sarı: 1 bin 370

Bilinmiyor: 549

En çok tercih edilen 10 marka ise şu şekilde sıralandı:

Renault – 15 bin 136

Hyundai – 5 bin 248

Volkswagen – 4 bin 908

Fiat – 4 bin 791

Toyota – 3 bin 825

Peugeot – 3 bin 695

Mercedes-Benz – 3 bin 22

Citroen – 2 bin 272

BMW – 2 bin 77

Togg – 2 bin 73





(AA)