Filenin Sultanları'ndan kötü haber
Milletler Ligi'nde mücadele eden Filenin Sultanları'ndan Avrupa Şampiyonası öncesi kötü haber geldi.
2026 Milletler Ligi'nin Çin'de düzenlenen finallerinde şampiyonluk mücadelesi veren Filenin Sultanları, bunun ardından Avrupa Şampiyonası'na çıkacak.
21 Ağustos – 6 Eylül 2026 tarihleri arasında, Türkiye, Çekya, Azerbaycan ve İsveç’in ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda, Filenin Sultanları'nın geniş kadrosu belli oldu.
Milletler Ligi'nde sakatlıkları nedeniyle Ebrar Karakurt ve Derya Cebecioğlu yer almadı. Simge Aköz ve kaptan Eda Erdem de Milletler Ligi'nde forma giyemedi.
Bu oyuncularımız Avrupa Şampiyonası geniş kadrosuna ise alındı. Geniş kadro şöyle:
Pasör: Elif - Cansu - Dilay - Arelya
Pasör çaprazı: Vargas - Defne - Aylin - Tutku
Smaçör: Ebrar - İlkin - Hande - Yaprak - Derya - Saliha
Orta oyuncu: Eda - Zehra - Jack Kısal - Berka - Deniz - Ezel
Libero: Gizem - Eylül - Simge - Melis
Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonası maç programı şu şekilde:
21 Ağustos 2026
19.00 Türkiye-Letonya
23 Ağustos 2026
19.00 Türkiye-Slovenya
24 Ağustos 2026
19.00 Türkiye-Macaristan
26 Ağustos 2026
19.00 Türkiye-Almanya
28 Ağustos 2026
19.00 Türkiye-Polonya
Milli takım Milletler Ligi'nde özellikle Ebrar Karakurt'u çok aradı. Brezilya Milli Takımı hocası Ze Roberto da S Sport'taki röportajında, "Bence Türkiye günden güne daha iyiye gidiyor. Tabii Ebrar'ın yokluğunda işiniz daha zor, o harika bir oyuncu. Ama Türk Milli Takımının birlikte iyi oynadığını düşünüyorum, bir takım gibi. Birlikte mücadele etmek çok önemlidir" dedi.
Ancak Avrupa Şampiyonası öncesi kötü haber geldi. Sakatlığı nedeniyle uzun süredir tedavi gören ve özel çalışan Ebrar Karakurt'un geniş kadroya alınmasına rağmen Avrupa Şampiyonası'nda da oynayamayabileceği bildirildi.
Neslihan Demir, Socrates'te yaptığı açıklamada, "Son gelen haberler ışığında da Avrupa Şampiyonası'nda Derya eklenebilecek belki takıma ama Ebrar'ın oldukça zor olduğu söylendi" dedi.