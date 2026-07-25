Filenin Sultanları'ndan kötü haber

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Milli takım Milletler Ligi'nde özellikle Ebrar Karakurt'u çok aradı. Brezilya Milli Takımı hocası Ze Roberto da S Sport'taki röportajında, "Bence Türkiye günden güne daha iyiye gidiyor. Tabii Ebrar'ın yokluğunda işiniz daha zor, o harika bir oyuncu. Ama Türk Milli Takımının birlikte iyi oynadığını düşünüyorum, bir takım gibi. Birlikte mücadele etmek çok önemlidir" dedi.