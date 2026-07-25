Sergen Yalçın TFF 3. Lig takımına imzayı attı
TFF 3. Lig’de yer alan Yeni Mersin İdman Yurdu, sportif direktörlük görevine Sergen Yalçın’ın getirildiğini açıkladı. Yaşanan isim benzerliği sosyal medyada gündem oldu.
3. Lig ekiplerinden Yeni Mersin İdman Yurdu’ndan yapılan açıklama, sosyal medyada gündem oldu.
Yeni Mersin İdman Yurdu’nun sportif direktörlük görevine Sergen Yalçın getirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün Sportif Direktörlüğü görevine Sergen Yalçın ve Altyapı Koordinatörlüğü görevine Aydın Demirci getirilmiştir. Camiamıza hayırlı olsun" ifadeleri yer aldı.
SERGEN YALÇIN İLE İSİM BENZERLİĞİ GÜNDEM OLDU
Sosyal medya kullanıcıları, teknik direktör Sergen Yalçın ile olan isim benzerliği sonrası şaşkınlığını gizleyemedi.
Kullanıcılar, yapılan paylaşımı yorum yağmuruna tuttu.
2. LİG’DEN 3. LİG’E DÜŞTÜ
Yeni Mersin İdman Yurdu, geride bıraktığımız sezon TFF 2. Lig’de oynadığı 33 maçta 12 puan topladı ve 16. sırada kalarak TFF 3. Lig’e düştü.
Mersin ekibi, yeni sezonda TFF 3. Lig’de mücadele edecek ve yeniden 2. Lig’e yükselmek için çabalayacak.
Yeni Mersin İdman Yurdu, sezonun ilk maçında 6 Eylül Pazar günü sahasında Mazıdağı Fosfat ile karşılaşacak.