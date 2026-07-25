Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Sergen Yalçın TFF 3. Lig takımına imzayı attı

Sergen Yalçın TFF 3. Lig takımına imzayı attı

TFF 3. Lig’de yer alan Yeni Mersin İdman Yurdu, sportif direktörlük görevine Sergen Yalçın’ın getirildiğini açıkladı. Yaşanan isim benzerliği sosyal medyada gündem oldu.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Sergen Yalçın TFF 3. Lig takımına imzayı attı

3. Lig ekiplerinden Yeni Mersin İdman Yurdu’ndan yapılan açıklama, sosyal medyada gündem oldu.

Yeni Mersin İdman Yurdu’nun sportif direktörlük görevine Sergen Yalçın getirildi.

Galatasaray'da stat müjdesi: Yönetimin planı belli olduGalatasaray'da stat müjdesi: Yönetimin planı belli oldu

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün Sportif Direktörlüğü görevine Sergen Yalçın ve Altyapı Koordinatörlüğü görevine Aydın Demirci getirilmiştir. Camiamıza hayırlı olsun" ifadeleri yer aldı.

Sergen Yalçın TFF 3. Lig takımına imzayı attı - Resim : 2

SERGEN YALÇIN İLE İSİM BENZERLİĞİ GÜNDEM OLDU

Sosyal medya kullanıcıları, teknik direktör Sergen Yalçın ile olan isim benzerliği sonrası şaşkınlığını gizleyemedi.

Kullanıcılar, yapılan paylaşımı yorum yağmuruna tuttu.

2. LİG’DEN 3. LİG’E DÜŞTÜ

Yeni Mersin İdman Yurdu, geride bıraktığımız sezon TFF 2. Lig’de oynadığı 33 maçta 12 puan topladı ve 16. sırada kalarak TFF 3. Lig’e düştü.

Mersin ekibi, yeni sezonda TFF 3. Lig’de mücadele edecek ve yeniden 2. Lig’e yükselmek için çabalayacak.

Yeni Mersin İdman Yurdu, sezonun ilk maçında 6 Eylül Pazar günü sahasında Mazıdağı Fosfat ile karşılaşacak.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Sergen Yalçın TFF 3. Lig
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro