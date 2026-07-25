Galatasaray'da stat müjdesi: Yönetimin planı belli oldu
Galatasaray yönetimi, yeni sezon öncesi statta localardaki koltuk kapasitesini artırmak için çalışmalara başladı. Yönetim böylece 7-8 milyon dolar gelir elde edecek.
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Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına artık sadece 3 hafta kalırken Galatasaray'da stat çalışmaları devam ediyor. Bir yandan Rams Park'ı yeni sezona hazırlamak için tadilat çalışmalarına başlayan sarı-kırmızılılar diğer yandan da gelirleri artırma peşinde.
LOCADAKİ KOLTUK SAYILARINI ARTIRIP EK GELİR SAĞLAYACAKLAR
Sabah'ta yer alan habere göre; Galatasaray yönetimi, localardaki koltuk sayılarını artırıyor. Yönetim stattaki mevcut 224 locaya 400 koltuk eklemeyi planlıyor. Sarı-kırmızılılar bu hamleyle yıllık 7-8 milyon dolar ek gelir elde etmeyi hedefliyor.
İLK RAKİP ÇORUM FK
Çim ve koltuk bakımlarını sürdüren Galatasaray hazırlıkları yeni sezon öncesi tamamlayacak. Sarı-kırmızılılar ligin ilk haftasında Çorum FK'yı konuk edecek.
14 Ağustos Cuma günü Rams Park'ta oynanacak mücadele saat 21.30'da başlayacak.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi