'Her şey değişecek' diyen AKP'li Metiner, süreç yasasının içeriğini açıkladı! Öcalan detayı

Eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner, PKK'nın silah bıraktığı İmralı Süreci'nde gelecek hafta gelmesi beklenen yasal düzenlemenin Abdullah Öcalan’ın onayıyla hazırlandığını ve devlet ile Öcalan arasında tam mutabakat bulunduğunu iddia etti. Metiner, hazırlanan düzenlemede silahlı ve silahsız ayrımı olmayacağını da öne sürdü.

Rudaw'a konuşan Metiner, İmralı Süreci'nin kritik aşamaya geldiğini ve ilk yasa teklifinin salı günü Meclis Başkanlığı’na sunulmasının planlandığını ifade etti.

Metiner, "Sürecin sonuna geldik. İnşallah önümüzdeki hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yasal ve hukuki düzenlemeler için ilk yasa tasarısı sunulacak. Salı günü bir aksilik olmazsa Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na yasal düzenlemenin ilk tasarısı gelecek" dedi.

İlk teklifin ardından başka düzenlemelerin de aşamalı olarak Meclis gündemine taşınacağını söyleyen Metiner, sürecin yeni bir dönemin başlangıcı olacağını savundu.

"Süreç başarıyla tamamlanma yoluna geldi. Çözüm için kapılar artık ardına kadar açık. Bundan sonra Türkiye'de yeni bir dönem açılacak. Hep birlikte kazanacağımız yeni bir dönem başlayacak"

"ÖCALAN'IN ONAY VERDİĞİ BİR YASA"

İktidar ve PKK'nın lideri Öcalan arasında atılacak adımlar konusunda görüş ayrılığı bulunmadığını ileri süren Metiner, hazırlanan teklifin Öcalan tarafından da onaylandığını söyledi:

"Devletimizle İmralı'daki Öcalan arasında herhangi bir sorun yok. Yapılan görüşmeler mutabakatla sonuçlanmıştır. Öcalan'ın da onay verdiği bir yasa teklifidir bu. Muhtemelen Perşembe ve Cuma günü de onaylanacak olan yasa tasarısı Öcalan'ın da onay verdiği bir yasa tasarısıdır. Bundan sonra atılacak adımlar konusunda da devletimizle Öcalan arasında tam bir mutabakat söz konusudur."

Metiner, teklifin reddedildiği veya rafa kaldırıldığı yönündeki iddiaları da “uydurma haberler” olarak nitelendirdi.

Sürecin yalnızca silah bırakılmasıyla sınırlı olmadığını belirten Metiner, asıl hedefin toplumsal bütünleşme olduğunu ifade etti.

"Süreç statik bir süreç değil, dinamik bir süreç. Sadece silahların bırakılmasıyla ilgili bir süreç de değil. Silahların bırakılmasından sonra topyekûn yeniden bir inşa süreci başlayacak. Asıl önemli olan bu inşa sürecidir."

"ANAYASA ÇALIŞMALARI BAŞLAYACAK"

Bütün sorunların tek bir yasayla çözülemeyeceğini söyleyen Metiner, düzenlemelerin etaplar hâlinde yapılacağını dile getirdi. Metiner, yeni anayasa çalışmasının da başlayacağını ifade etti:

"Hiç kimse dışarıda kalmayacaktır. Bir yanda yeni anayasa çalışmaları başlayacak, bir yanda demokratikleşme hamleleri başlayacak. Herkesi kapsayan, devlet ve toplumla bütünleştiren büyük bir demokratik entegrasyon sürecinden bahsediyoruz."

Kandil’deki isimlerin üçüncü ülkelere gönderileceği veya Süleymaniye’de kalacağı yönündeki iddiaları spekülasyon olarak değerlendiren Metiner, bu konuların ilerleyen süreçte netleşeceğini söyledi.

"PKK UNSURLARI TÜRKİYE'NİN GÜCÜNE DÖNÜŞTÜRÜLECEK"

Metiner, sürecin sonunda PKK’nin Türkiye açısından bir tehdit unsuru olmaktan çıkarılmasının hedeflendiğini savundu. Metiner, düzenlemenin silahlı silahsız tüm PKK'lılar için geçerli olacağını öne sürdü:

"PKK Türkiye için bir tehdit unsuru olmaktan çıkacak. PKK'nın silahlı silahsız bütün unsurları Türkiye'nin gücüne dönüştürülecek. Bu büyük bir entegrasyon, büyük bir barış ve büyük bir bütünleşme sürecidir."

İlk teklifin bütün kesimleri kapsamayacağını belirten Metiner, düzenlemelerin zaman içinde genişletileceğini söyledi.

"Kimse ilk yasa teklifine bakarak 'şunlar kapsanıyor, bunlar kapsam dışı bırakıldı' değerlendirmesi yapmasın. Bu dinamik bir süreçtir ve etap etap ilerleyecektir"

ÖCALAN İÇİN UMUT HAKKI VAR MI?

Abdullah Öcalan’ın serbest bırakılması veya “umut hakkı” tartışmalarının şu aşamada gündeme getirilmemesi gerektiğini ifade eden Metiner, Öcalan’ın böyle bir talebinin bulunmadığını öne sürdü:

"Öcalan'ın böyle bir talebi yok zaten. Öcalan bu sürecin başarısı için her türlü fedakârlığın yapılması gerektiğine inanıyor. Sürecin sonunda elbette yapılması gerekenler yapılır. Ama bugünden bu konuları tartışmanın sürece faydası yok."

"SİLAH BULUNDURANLAR GÖNÜL RAHATLIĞI İLE..."

Metiner, Meclis’e sunulacak ilk teklifin öncelikle silahlı gruplara yönelik olacağını söyledi. Teklifin Adalet Komisyonu’nda görüşüldükten sonra Genel Kurul’da oylanacağını belirtti.

"İlk yasa muhtemelen Salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulacak. Adalet Komisyonu'nda görüşülecek, ardından Genel Kurul'da oylanacak. O ilk yasada hangi kesim için düzenleme öngörülmüşse, dağlarda elinde silah bulunduran unsurlar o yasadan yararlanarak gönül rahatlığıyla gelecekler ve topluma karışacaklar."

Sonraki aşamalarda Avrupa’da ve cezaevlerinde bulunan kişilere ilişkin düzenlemelerin de gündeme geleceğini belirten Metiner, sürecin sonunda kimsenin dışarıda bırakılmayacağını savundu.

"Avrupa'dakiler, hapishanedekiler, dağdakiler... Sürecin nihayetinde hiç kimse dışarıda kalmayacak. Herkes devletle ve toplumla yeniden bütünleşecek"

Metiner, konuşmasının sonunda Barzani ailesinin Türkiye ve Suriye’deki süreçlere katkı sunduğunu belirtti:

"Kürdistan Bölgesi yönetimine ve Barzani ailesine çok teşekkür ediyoruz. Hem Türkiye'deki sorunun çözülmesi konusunda hem de Suriye'deki sorunun çözülmesi konusunda Barzani yönetiminin çok büyük katkıları oldu. Bir hakkın teslimi açısından bunu özellikle ifade etmek istiyorum."

"HER ŞEY DEĞİŞECEK DEMİŞTİ"

Metiner, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından yankı uyandıran bir mesaj paylaşmıştı.

"Türkiye’de bir şey değişecek. O bir şeyle her şey değişecek. Ve hiç bir şey eskisi gibi olmayacak. Az kaldı." diyen Metiner, kısa süre sonra da bu paylaşımına açıklama getirmişti.

Metiner, sürecteki yasal düzenlemeler için bu paylaşımı yaptığını anlatmıştı.