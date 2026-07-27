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Halk TV Spor Filenin Sultanları'nın kazandığı para belli oldu: Şampiyonluk ödülü ortaya çıktı

Filenin Sultanları'nın kazandığı para belli oldu: Şampiyonluk ödülü ortaya çıktı

Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı. Milliler şampiyonluk bonusu olarak 1 milyon dolar elde etti.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Filenin Sultanları'nın kazandığı para belli oldu: Şampiyonluk ödülü ortaya çıktı - Fotoğraf: 1
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Atatürk'ün Kızları, FIVB Milletler Ligi finalinde Brezilya'yla karşı karşıya geldi.

Filenin Sultanları'nın kazandığı para belli oldu: Şampiyonluk ödülü ortaya çıktı - Fotoğraf: 2
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Çin'in Makao kentinde oynanan mücadelede millilerimiz ilk seti kaybetti. İlk setin ardından açılan milliler rakibini 3-1 mağlup etmeyi başardı.

Filenin Sultanları'nın kazandığı para belli oldu: Şampiyonluk ödülü ortaya çıktı - Fotoğraf: 3
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Bu sonuçla birlikte Atatürk'ün Kızları Milletler Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı.

Filenin Sultanları'nın kazandığı para belli oldu: Şampiyonluk ödülü ortaya çıktı - Fotoğraf: 4
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Filenin Sultanları, 2023'ün ardından bir kez daha Milletler Ligi'nde şampiyonluğa ulaşarak büyük bir gurur yaşattı.

Filenin Sultanları'nın kazandığı para belli oldu: Şampiyonluk ödülü ortaya çıktı - Fotoğraf: 5
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Ay-yıldızlıların Milletler Ligi şampiyonluğunda kazandığı ödül de belli oldu.

Filenin Sultanları'nın kazandığı para belli oldu: Şampiyonluk ödülü ortaya çıktı - Fotoğraf: 6
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Milliler, şampiyonluk bonusu olarak turnuvadan 1 milyon dolar kazandı.

Filenin Sultanları'nın kazandığı para belli oldu: Şampiyonluk ödülü ortaya çıktı - Fotoğraf: 7
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Filenin Sultanları grup aşamasındaki 9 galibiyetten 85 bin 500 dolar elde etti.

Filenin Sultanları'nın kazandığı para belli oldu: Şampiyonluk ödülü ortaya çıktı - Fotoğraf: 8
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Alınan 3 yenilgiden ise 12 bin 750 dolar kazanıldı.

Filenin Sultanları'nın kazandığı para belli oldu: Şampiyonluk ödülü ortaya çıktı - Fotoğraf: 9
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Brezilya maçında kazandığı 33 sayıyla yıldızlaşan Melissa Vargas turnuvanın MVP'si seçildi.

Filenin Sultanları'nın kazandığı para belli oldu: Şampiyonluk ödülü ortaya çıktı - Fotoğraf: 10
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Melissa Vargas, MVP ödülü olarak 30 bin dolarlık gelir elde etti.

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