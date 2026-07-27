Filenin Sultanları'nın kazandığı para belli oldu: Şampiyonluk ödülü ortaya çıktı
Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı. Milliler şampiyonluk bonusu olarak 1 milyon dolar elde etti.
Atatürk'ün Kızları, FIVB Milletler Ligi finalinde Brezilya'yla karşı karşıya geldi.
Çin'in Makao kentinde oynanan mücadelede millilerimiz ilk seti kaybetti. İlk setin ardından açılan milliler rakibini 3-1 mağlup etmeyi başardı.
Bu sonuçla birlikte Atatürk'ün Kızları Milletler Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı.
Filenin Sultanları, 2023'ün ardından bir kez daha Milletler Ligi'nde şampiyonluğa ulaşarak büyük bir gurur yaşattı.
Ay-yıldızlıların Milletler Ligi şampiyonluğunda kazandığı ödül de belli oldu.
Milliler, şampiyonluk bonusu olarak turnuvadan 1 milyon dolar kazandı.
Filenin Sultanları grup aşamasındaki 9 galibiyetten 85 bin 500 dolar elde etti.
Alınan 3 yenilgiden ise 12 bin 750 dolar kazanıldı.
Brezilya maçında kazandığı 33 sayıyla yıldızlaşan Melissa Vargas turnuvanın MVP'si seçildi.
Melissa Vargas, MVP ödülü olarak 30 bin dolarlık gelir elde etti.