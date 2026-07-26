Atatürk'ün Kızları dünyayı ayağa kaldırdı: İstiklal Marşı'nda hüngür hüngür ağladılar
Milletler Ligi finalinde Brezilya'yla karşılaşan Filenin Sultanları, 3-1 galip gelerek şampiyonluğa ulaştı. Tarihinde 2. kez Milletler Ligi'ni kazanan Filenin Sultanları karşılaşmanın ardından düzenlenen törenle kupasına kavuştu.
Voleybol Milletler Ligi final mücadelesinde Türkiye ile Brezilya karşı karşıya geldi.
Çin'in Makao şehrinde oynanan karşılaşmada Filenin Sultanları ilk seti kaybetse de mücadelenin geri kalanında hata yapmadı.
Başantrenör Santarelli'nin uyarılarıyla kendi gelen millilerimiz art arda 3 seti de kazanarak rakibini mağlup etti.
Bu sonuçla birlikte Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı. Filenin Sultanları, 2023 yılında elde ettiği ilk Milletler Ligi şampiyonluğunun ardından bir kez daha zirveye çıktı.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen törenle Filenin Sultanları kupasına kavuştu.
Kupa seremonisi öncesinde İstiklal Marşı çalınırken milliler gözyaşlarını tutamadı. Gizem Örge'nin seremoni sırasında ağladığı anlar görenleri duygulandırdı.
Duygularını aktaran Gizem Örge, "Çok zor bir maç oldu! Brezilya'yı da tebrik ediyoruz. Harika bir final maçı oldu. Dizimde büyük bir ağrı ile oynadım ama bu takıma çaba sarf eden herkese teşekkürler. Harika bir iş çıkardık. Çok mutluyum. Sonuna kadar mücadele ettik, bu kupayı bir kez daha evimize götürmek istedik ve başardık. Çok zor maçtı, kalbi bizimle atan herkese teşekkürler. Kupayla eve dönüyoruz. Hiç bu kadar acıyla oynadığım bir maç olmadı. Doktor, 'Oynamaya devam edecek misin?' dedi. E tabii ki oynayacağım, o kupa buraya gelecekti yani" dedi.
Avrupa Şampiyonası için mesaj veren Zehra Güneş ise"Tansiyonu yüksek bir maçtı. Zor bir maçtı. Çünkü Brezilya çok iyi bir takım. Son topa kadar savaşmamız gerektiğini biliyorduk. Hedefimize ulaştığımız için çok mutluyum. Kaç kilometre uzaktayız bilmiyorum. Ailemi çok özledim. Ülkemize dönerken boynumuzda altın madalya ve artık söyleyecek bir şey yok bence. 3-4 gün tatilimiz var ondan sonra tekrardan Avrupa Şampiyonası için tekrardan çalışmalara başlayacağız. Çok iyiyiz şu anda. Tatilden sonra da elimizden geleni ardına koymayıp eksiklerimizi görüp bunlar üzerine çalışmaya devam edeceğiz. Umarım evimizde de böyle bir duygu yaşamak nasip olur" ifadelerini kullandı.
Mutluluğunu dile getiren Hande Baladın da Çok mutluyum hem kendi performansın hem de takımın gösterdiği yürek açısından. Gerçekten inanılmazdı. Ben her zaman sahaya çıktığımda elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Bu final serisinde de hem benim hem takımın gün geçtikçe yükselen bir grafiği vardı. Buraları oynamayı seviyoruz. Çok mutluyuz ve çok gururluyuz" sözlerini sarf etti.