İki ilde daha denize girmek yasaklandı

Sakarya ve Düzce'de olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle denize girişlere yasak getirildi.

Sakarya’nın Karadeniz kıyısındaki Karasu ve Kocaali ilçelerinde, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle kaymakamlıklar tarafından denize girmek yasaklandı.

Sahillerde görevli olan Sakarya Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek vatandaşları yasağa riayet etmeleri yönünde uyarıyor.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde de denize giriş yasağı getirilirken, Akçakoca Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Karadeniz kıyısında yer alan ilçenin sahil bölgelerinde olumsuz hava ve deniz şartları hakim bulunuyor.

BÜTÜN PLAJ VE SAHİLLERDE DENİZE GİRMEK YASAKLANDI

Olumsuz koşullar sebebiyle ilçenin bütün plaj ve sahillerinde denize giriş yasağı getirildi.

Sahillere kırmızı bayrak çeken cankurtaran ekipleri, denize girilmemesi konusunda vatandaşları uyarıyor. (AA)