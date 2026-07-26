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Halk TV Türkiye Valilik uyardı sahil dronla böyle görüntülendi: Dev dalgalar kıyıya vurdu

Valilik uyardı sahil dronla böyle görüntülendi: Dev dalgalar kıyıya vurdu

Samsun Valiliği'nin "denize girmeyin" uyarısının ardından Karadeniz sahili dronla görüntülendi. Kuvvetli rüzgarın etkisiyle denizde dalga yüksekliğinin arttığı görüldü.

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Samsun Valiliği'nin olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle denize girilmemesi yönünde uyarıda bulunduğu Karadeniz sahili, dronla kaydedildi.

Samsun Valiliği, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı’ndan elde edilen bilgilere göre il genelinde dalga boyunun 2 metreye, rüzgar hızının ise 32 deniz miline kadar çıkmasının beklendiğini açıklayarak vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyardı.

Valilik uyardı sahil dronla böyle görüntülendi: Dev dalgalar kıyıya vurdu - Resim : 1

Valilik tarafından yapılan açıklamada, olası boğulma olaylarının engellenmesi için denize girilmemesinin kritik olduğu vurgulandı.

Uyarının ardından sahil bölgesi drone ile kayda alındı. Çekilen görüntülerde kuvvetli rüzgarın etkisiyle dalga boyunun yükseldiği ve dev dalgaların kıyıya vurduğu görüldü.

Valilik uyardı sahil dronla böyle görüntülendi: Dev dalgalar kıyıya vurdu - Resim : 2

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YÜRÜYÜŞ YAPANLAR DİKKAT ÇEKTİ

Sahilde zaman zaman vatandaşların yürüyüş yapması dikkat çekti. Valilik, olumsuz hava ve deniz koşullarının devam etmesi nedeniyle can güvenlikleri için vatandaşlardan denize girmemelerini talep etti. (DHA)

Valilik uyardı sahil dronla böyle görüntülendi: Dev dalgalar kıyıya vurdu - Resim : 4

Valilik uyardı sahil dronla böyle görüntülendi: Dev dalgalar kıyıya vurdu - Resim : 5

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Samsun Valilik Deniz
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