Elektrik faturası ele verdi: Evinden tam 436 piton çıktı

Çin'de elektrik tüketimindeki sıra dışı artışın peşine düşen ekipler, bir dairede yüzlerce piton yılanı buldu. Yaklaşık 4,2 milyon dolar değerindeki 436 pitona el konulurken, ev sahibi hapis cezasına çarptırıldı.

ARTAN ELEKTRİK TÜKETİMİ ŞÜPHE UYANDIRDI

Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinde yaşayan ve yalnız olduğu belirtilen Guo adlı kişinin evi, bölgedeki olağan dışı elektrik tüketimi nedeniyle incelemeye alındı.

Yetkililer, özellikle pitonların yaşayabilmesi için gerekli sıcaklık ve nem koşullarının yüksek enerji tüketimine neden olabileceğini değerlendirerek adrese operasyon düzenledi.

KAPIYI AÇINCA YÜZLERCE PİTONLA KARŞILAŞTILAR

Evde yapılan aramada araştırmacılar, tam 436 piton yılanı buldu. Operasyon kapsamında olayla bağlantılı olduğu belirlenen iki kişi daha gözaltına alınırken, farklı bir adreste de çok sayıda piton ele geçirildi.

Yetkililer, ele geçirilen yılanların toplam değerinin 30 milyon yuanı (yaklaşık 4,2 milyon dolar) aştığını açıkladı.

SOSYAL MEDYADAN SATIŞ YAPIYORMUŞ

Soruşturma kapsamında Guo'nun pitonları sosyal medya üzerinden satışa çıkardığı tespit edildi. Yılanların büyük bölümünün ticari amaçla yetiştirildiği değerlendirilirken, yasa dışı faaliyet nedeniyle hakkında dava açıldı.

PİTONLAR HAYVANAT BAHÇESİNE GÖNDERİLDİ

Shepherd'in haberine göre, operasyonun ardından ele geçirilen 436 piton, gerekli kontrollerin yapılmasının ardından yerel bir hayvanat bahçesine teslim edildi.

Mahkeme, yasa dışı piton yetiştiriciliği nedeniyle Guo'nun hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Olay, Çin'de hem yasa dışı egzotik hayvan ticaretini hem de yüksek elektrik tüketiminin suç soruşturmalarında nasıl ipucu olabileceğini yeniden gündeme taşıdı.